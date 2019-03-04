Bülent GÜLDAL

Yazar, Eleştirmen ve Şair Tacim Çiçek’in, ‘Geçmiş Ceyhan’da Çocukluktu’ isimli kitabı Heyamola Yayınları’ndan (Aralık 2018) çıktı. Yazarın; sokaklarında oynadığı, ırmağında yüzdüğü, toprağıyla yoğrulduğu coğrafyanın tanımını yaparken çocukluğuna, ergenliğine gidip gelmeleri, bu karelerde kalan fotoğrafların inceliklerini okura aktarması, hayatı kavrayan bir kalemle buluşturuyor okuru. Bu kitabı yazmaya koyulduğunda şöyle diyor : “ …geçmişi kırık dökük anımsayıp yapboz gibi bir araya getirmek kadardır o şehri, o zamanı ve o yaşanmışlıkları bir araya getirip sözcüklerle de olsa bir tür film yapmak… Çocukluk bir açıdan ütopyamız, altın ülkemiz ve içinden istemeden de olsa ayrılmak zorunda kaldığımız korunaklı yurdumuzdu, dünyamızdı. Yine de sona geldiğimde elimde beni mutlu eden birkaç şeyi kayıptan, zihnimin derinliklerinde gün yüzüne çıkarmış olacağım belki de.”

GÜZEL BİR CEYHAN KOLAJI

Burada tevazu yaptığını belirtmeliyim, çünkü okuyan ilk bölümden itibaren anlayacaktır yazarı yapamayacağını sandığını iyi bir biçimde yalın, derinlikli ve bir o kadar da akıcı bir dille o şehri de tanıdığı insanları da anlatabildiğini… Ve okumayı sürdürenlere bir uyarım olsun bu sözüm: (Ki benim için öyle oldu) Yazarın kaset çıkarması, ilk gördüğü zenciden kaçması, çocuk yaşta sahne alması, resimle ilgilenmesi, hayatındaki körlerle serüvenleri ve sokak sokak bağırıp çağırıp gazete satarken birbirinden ilginç olaylar yaşaması, kişilerle karşılaşması sizi bir yerden sonra nostaljik biçimde anlattığı Ceyhan’dan koparabilir. Çünkü hem yaşanmışlıkları şehrin dokusuna yedirmiş olması hem de şehrin insanlarını, efsane ve söylencelerini, tarihi gelişimini ve özgünlüklerini kişisel hayat hikâyesiyle harmanlayıp bütünlemesi güzel bir kolaj oluşturmuş…

Çukurova’nın ana damarlarından olan Ceyhan ilçesi ve ekseninde geçen yıllarını akıcı bir dille anlatıyor kitapta gerçekten. Kimi zaman sevgiyle, kimi zamansa eleştirel bir bakışla yaklaşıyor... Yıllar önce Bir Hayal Satıcısı isimli romanını okumuştum Tacim Çiçek’in; benim doğduğum, çocukluğumun geçtiği mekânlarda yaşamış ve o coğrafyanın havasını solumuş, suyunu içmiş, insanını tanımıştı. Kendisinden dinlediğime göre iyi bir masal anlatıcısı olan annesi, Tacim’in mayasında var olan, yazmak eylemini ilk kamçılayan kişi. Sonra Çukurova’nın o kendine özge yaşama biçimini kuşanıp hayal satıcılığına soyunuyor. Geçmişin destancısını, bir hayal satıcısı olarak görüyoruz günümüzde.

HAYAL DÜNYASININ BİR FİLM MAKİNESİ GİBİ

Bu kitabında da anılardan koyuluyor yola ve gerçeğin izini sürüyor, bu şehir kitabının merkezine kendi kişisel hayat hikâyesini koyarak. Yine, hayal dünyasının bir film makinesi gibi çalıştığını görüyoruz. Anılarda kalan önemli kareleri günümüze taşırken zorlanmıyor hiç. Yetmişli yılların Çukurovası’nın sosyal yaşamını olanca haşmetiyle gözlerimizin önüne seriyor. Ağalığa, öğrenci olaylarına, toprağa, havaya, suya değiniyor. Zaman ırmağında akıp giden ömrünün özetini çıkarıyor sanki. Ve Çukurova’nın niçin bu kadar bereketli olduğunu kavratmaya çalışıyor çeşitlilik gösteren anılarıyla, tanıklığıyla…

Geçmiş Ceyhan’da Çocukluktu isimli kitapta, Tacim Çiçek’in ve o coğrafyanın fotoğrafları da yer alıyor. İki yüz seksen beş sayfalık kitabın her satırı okunmaya değer. Okurken sizi hem gülümsetecek hem de yer yer düşündürtecek.

Geçmiş Ceyhan’da Çocukluktu, Tacim ÇİÇEK, Aralık 2018 / Heyamola Yayımları / İstanbul