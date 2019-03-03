Binali Yıldırım, "Adalar 1. Dereceden Sittir" pankartıyla karşılandı

Bir grup Adalı, yerel seçim çalışmaları kapsamında Büyükada'ya gelen AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ı "Adalar 1. Dereceden Sittir" pankartıyla karşıladı. Binali Yıldırım'ın konuştuğu kürsüye yöneltilen pankartın önüne geçen sivil polisler, kapattırdıkları pankarta el koydu.

Yıldırım'ın seçim kampanyası kapsamındaki vaatleri ve projeleri nedeniyle Adaların betonlaşacağı, ormanları ve sahilleriyle rant talanına açılacağı öngörüsüyle eylem yapan Adalı vatandaşlar, Yıldırım'a bu bölgenin 1. derece sit alanı olduğunu hatırlatmak istedi.

Doğal, tarihi, kentsel, arkeolojik, kültürel açılardan evrensel değere sahip olan alanlar "1. derece sit alanı" statüsü kazanıyor. Dokuz adadan oluşan İstanbul Prens Adaları da bu statüye sahip. Fakat Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarının statüsünün değiştirilmesi, atanmaların merkezi idareye bağlanması ve özerkliklerin kaldırılması sonucu Adalar'ın bu niteliklerini değiştirici kararlar alınabiliyor. Yassıadadaki dönüşüm ve Sivriada'ya yönelik benzer girişimler vatandaşların tepkisini çekiyor. (İstanbul/EVRENSEL)