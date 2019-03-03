ABD Başkanı Donald Trump, eski avukatı Michael Cohen’in Kongrede verdiği ifadeler sonrası Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını inceleyen ve nihai raporunu Adalet Bakanlığı’na sunmaya hazırlayan özel savcı Robert Mueller’e ve muhalif isimlere yüklendi.

Amerikan Muhafazakarlar Birliği’nin toplantısında konuşan Trump “Beni ortadan kaldırmaya çalışıyorlar” dedi. Soruşturmayı “cadı avı” olarak niteleyen Trump, “Seçilememişlerin hazırladığı bir raporu bekliyoruz” sözleriyle muhafazakarlardan alkış aldı.

NİHAİ RAPOR YAKINDA

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre cumartesi günü yaptığı konuşmada ABD Başkanı Trump, eski Adalet Bakanı Jeff Sessions, eski FBI Başkanı James Comey, Demokrat Parti ve Kuzey Kore politikalarına muhalefet eden isimleri de hedef aldı. “Ne yazık ki yanlış insanları çeşitli görevlere getirip, orada olmamaları gerekirken uzun yıllar tutuyorlar. Sonra da bir anda seni saçmalıklarla ortadan kaldırmaya kalkışıyorlar, tamam mı?” diye konuşan Trump’ın göçmen karşıtı ifadeleri de dikkat çekti.

Kasım ayında görevden aldığı Jeff Sessions’ın aksanını da taklit eden Trump, Sessions için de “Zayıf, etkisiz, ne yaptığını bilmeyen biriydi” nitelemesini yaptı.

Trump, başkanlığı süresince yaptığı bu en uzun konuşma ile gergin geçen bir haftayı kapatmış oldu.

NE OLMUŞTU?

Eski avukatı Michael Cohen, Temsilciler Meclisi’nde verdiği ifadede Trump’ı ‘ırkçılık, dolandırıcılık ve düzenbazlıkla’ suçlamış, Trump ise Cohen’in “hapiste yatacağı süreyi azaltmak için yalan söylediğini” savunmuştu.

Avukat Cohen, “Bu ülke Trump’ın beyaz ırkçıları ve bağnazları koruduğunu gördü. Fakir ülkelere ‘bok çukuru’ dediğini de gördü. Özelde daha da fena. Bana bir keresinde Obama o zaman daha ABD başkanıyken ‘Siyah biri tarafından yönetilen ve ‘bok çukuru’ olmayan bir ülke söyle’ dedi, ‘Siyahların çok aptal olduğu için kendisine hiçbir zaman oy vermeyeceklerini’ söyledi” diye konuşmuştu. (DIŞ HABERLER)