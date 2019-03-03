03 Mart 2019 15:14

Lüleburgaz Emek Platformundan miting gibi basın açıklaması

Lüleburgaz'da krize ve yoksulluğa karşı düzenleyeceği miting yasaklanan Emek Platformunun basın açıklaması miting havasında geçti.

Lüleburgaz Emek Platformundan miting gibi basın açıklaması

Fotoğraf: Evrensel

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    Lüleburgaz Emek Platformunun krize ve yoksulluğa karşı yaptığı basın açıklaması, mitinge dönüştü.

    Platformun bugün yapmayı planladığı yürüyüş ve basın açıklaması, geçen hafta başvurunun yapılmasından sonra kaymakamlık tarafından “Provokasyon olacağı” gerekçesiyle yasaklanmıştı. Bunun üzerine Lüleburgaz Emek Platformu, aynı yerde, aynı saatte toplanıp basın açıklaması yapma kararı almıştı.

    Bugün, Lüleburgazlı işçi ve emekçiler, örgütlerinin aldığı bu karara uyarak, yasaklanan yürüyüş ve mitingi, fiili olarak gerçekleştirdi.

    Açıklama öncesi Petrol-İş ve Kristal-İş üyesi işçiler ve sendika yöneticileri, sendika binası önünde toplandı, açıklamanın yapılacağı Kongre Meydanı’na kortej oluşturup pankart açarak sloganlar atarak geldi. Aynı saatlerde Üçgen Park’ta toplanan DİSK üyesi sendikalar da, korteje katılarak alana yürüdü. KESK üyesi sendikalar ise Öğretmenevi önünde toplanıp, sloganlarla alana girdi.

    Alanda, siyasi parti üyeleri, Trakya’nın değişik yerlerinden gelmiş, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) da vardı. Alanı dolduran işçi ve emekçiler, attıkları sloganlarla, taleplerini dile getirdi. Platform adına açıklamayı, Petrol-İş Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz yaptı.

    Lüleburgaz

    Fotoğraf: Evrensel

    EYT VE KIDEM TAZMİNATI VURGUSU

    Yavuz konuşmasında, Türkiye’nin çalışma süresinin en uzun olduğu ülkelerden biri olduğunu buna karşılık ücretlerin çok düşük olduğunu ve bunun anlaşılmaz bir çelişki yarattığını söyledi. Yavuz, yürüyüş ve mitinglerinin yasaklanmasından da üzüntü duyduklarını, siyasi partilerin her gün her saat, meydanlarda, televizyonlarda, bangır bangır bağırdığı bu günlerde, işçi ve emekçilerin seslerinin kısılmak istenmesini kınadığını belirtti. “İşçi ve emekçiler bugün konuşmayacak da ne zaman konuşacak, sesini ne zaman duyuracak” diye soran Ercan Yavuz, susmayacaklarını, en çok konuşması gerekenin kendileri olduğunu anlattı. Konuşması EYT’li işçiler tarafından sık sık sloganlarla kesilen Yavuz, EYT’lilerin sorunlarına değinerek, depremde göçük altında kalan insanlara elini bir haftada uzatamayan devletin, ‘mezarda emeklilik’ yasasını dört günde çıkardığını anımsatarak, bunu unutmayacaklarını söyledi. Emekliliğin kazanılmış bir hak olduğunu, işçilerden toplanan işsizlik fonundaki paraları patronların zararlarını karşılamak üzere kullanacaklarına EYT’lilere vermeleri gerektiğini söyleyen Yavuz, sendikaların da EYT’lileri görmezden geldiğini ifade etti.

    Kıdem tazminatının bundan seksen yıl önce, işçi ve emekçilerin mücadelesiyle kazanılmış bir hak olduğunu, bundan vazgeçmeyeceklerini belirten Yavuz, Türk-İş ve DİSK’e seslenerek konfederasyonları bu konuda tavır alamaya çağırdı.

    KRİZ YOKSA BU KUYRUKLAR NE?

    “Kriz yok” diyenlerin, gelip bunu bir de işçiye, emekçiye, emekliye sormalarını isteyen Ercan Yavuz, “kriz yoksa, o domates, soğan, patlıcan kuyrukları neyin nesi” diye sordu.

    Emeklilerin sendikalarının muhatap alınmasını ve emeklilerle toplu sözleşme masasına oturulmasını isteyen Yavuz, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini, işçi ve emekçilerin haklarını mücadele ederek kazandıklarını, bunu çok iyi bildiklerini vurgulayarak, alana toplanıp destek veren herkese teşekkür etti.

    TALEPLER

    Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Burcu Putuş ve Eğitim Sen Lüleburgaz Temsilcisi Fatoş Günaçar da Lüleburgaz Emek Platformu’nun taleplerini açıkladı.

    Lüleburgaz Emek Platformu’nun talepleri şu şekilde:

    • Kıdem tazminatı işçi sınıfının kazanılmış hakkıdır, kıdem tazminatıyla ilgili planlardan vazgeçilsin.
    • Emeklilik, yaşa takılanlar için kazanılmış bir haktır, gasbedilen bu hak derhal verilsin.
    • Borçlar kamunun borcu değil, patronların borcudur. Krizin faturasını işçiler değil patronlar ödesin.
    • Emeklilere insanca yaşanacak ücret ve toplusözleşme hakkı tanınsın.
    • Ücretler gerçek enflasyon oranında, refah payı da eklenerek artırılsın, toplusözleşmeler güncellensin.
    • Asgari ücret yeniden belirlenerek, en düşük memur maaşı seviyesine yükseltilsin.
    • Elektrik, su, doğal gaz başta olmak üzere, zorunlu tüketim maddelerine yapılan zamlar derhal geri alınsın.
    • Vergi adaletsizliğine derhal son verilsin. Vergi çok kazanandan alınsın.
    • KHK’lerle işten atılan tüm kamu emekçileri işlerine geri dönsün.
    • İşten atmalar yasaklansın, ücretsiz izinler durdurulsun. Tüm işçi ve emekçilere iş güvencesi sağlansın.
    • Sendikalaşmanın, grev yapmanın, hak aramanın toplu iş sözleşmesinin önündeki tüm engeller kaldırılsın.
    • Verilen sözler tutulsun. Tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge verilsin.
    • Genç işsizliğe ve yoksulluğa karşı etkili önlemler alınsın.
    • Zorunlu BES uygulamasına son verilsin.
    • Torpil, kayırmacılık gibi uygulamalar son bulsun.

    Lüleburgaz Emek Platformu ayrıca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü eylemine katılım çağrısı yaptı. (Lüleburgaz/EVRENSEL)

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