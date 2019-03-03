Sırrı Sakık: Tüm partiler Muş'ta HDP'ye karşı birleşti​​​​​​​

HDP'nin Muş Belediye Eşbaşkan Adayı Sırrı Sakık, tüm siyasi partilerin Muş’ta HDP'ye karşı birleştiğini, önce MHP adayı, sonra İYİ Parti adayı çektirildi. Şimdi de CHP, sandık kurullarına AKP’nin verdiği listeyi sundu" dedi.

Sakık, Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Tüm partiler HDP'ye karşı Muş'ta birleşti. Önce MHP adayı, sonra İYİ Parti adayı çektirildi. Şimdi de CHP, sandık kurullarına AKP'nin verdiği listeyi sundu. Ve listedeki görevlilerinin büyük çoğunluğu mevcut AKP belediye başkanının yakın akrabaları."

CHP'yi eleştiren Sakık "CHP il yönetimini uyarmamıza rağmen hiç bir adım atılmadı. Muş'ta Cumhur ve Millet ittifakınız hayırlı olsun Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP. 31 Mart'ta hiç bir şey değişmeyecek tüm kirli ittifaklar kaybedecek." ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Tüm partiler HDP’ye karşı Muş’ta birleşti. Önce MHP adayı, sonra İYİ Parti adayı çektirildi. Şimdi de CHP, sandık kurullarına AKP’ in verdiği listeyi sundu. Ve listedeki görevlilerinin büyük çoğunluğu mevcut AKP belediye başkanının yakın akrabaları. — sırrısakık (@sakiksirri) 3 Mart 2019

CHP il yönetimini uyarmamıza rağmen hiç bir adım atılmadı. Muş’ta Cumhur ve Millet ittifakınız hayırlı olsun sayın @kilicdarogluk ve @herkesicinCHP . 31 Mart’ta hiç bir şey değişmeyecek tüm kirli ittifaklar kaybedecek. — sırrısakık (@sakiksirri) 3 Mart 2019

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