03 Mart 2019 12:49

Sırrı Sakık: Tüm partiler Muş'ta HDP'ye karşı birleşti​​​​​​​

HDP Muş Belediyesi Eşbaşkan Adayı Sırrı Sakık, Muş’ta yerel seçimde CHP de dahil olmak üzere tüm partilerin HDP'ye karşı birleştiğini söyledi.

Sırrı Sakık: Tüm partiler Muş'ta HDP'ye karşı birleşti​​​​​​​

Fotoğraf: DHA

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    HDP'nin Muş Belediye Eşbaşkan Adayı Sırrı Sakık, tüm siyasi partilerin Muş’ta HDP'ye karşı birleştiğini, önce MHP adayı, sonra İYİ Parti adayı çektirildi. Şimdi de CHP, sandık kurullarına AKP’nin verdiği listeyi sundu" dedi.

    Sakık, Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Tüm partiler HDP'ye karşı Muş'ta birleşti. Önce MHP adayı, sonra İYİ Parti adayı çektirildi. Şimdi de CHP, sandık kurullarına AKP'nin verdiği listeyi sundu. Ve listedeki görevlilerinin büyük çoğunluğu mevcut AKP belediye başkanının yakın akrabaları."

    CHP'yi eleştiren Sakık "CHP il yönetimini uyarmamıza rağmen hiç bir adım atılmadı. Muş'ta Cumhur ve Millet ittifakınız hayırlı olsun Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP. 31 Mart'ta hiç bir şey değişmeyecek tüm kirli ittifaklar kaybedecek." ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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