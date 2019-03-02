Kerç Boğazı kazasındaki gemiler teknik yetersizlikten ceza yemiş

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Kerç Boğazı’nda Maestro ve Candy isimli, Tanzanya bayraklı iki tankerde, 10’u Hint uyruklu 4’ü Türkiyeli 14 denizcinin hayatını kaybettiği, 4 Türk denizcinin halen kayıp olduğu kazayı Meclise taşıdı. Ceylan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın cevaplaması için Meclis Başkanlığına verdiği önergede, Türk denizcilerinin İstanbul’dan katıldığı tankerlerin pek çok belgesinin eksik olduğunu ve denizcilerin tanker çalışma izninin bulunmadığını gündeme getirdi. Ceylan’ın Mecliste önerge ile gündeme getirdiği olayda, 21 Ocak 2019’da Kerç Boğazı’nın 15 deniz mili açığında, Maestro ve Candy isimli, birbirlerine aborda olmuş şekilde sıvı LPG transferi yapan Tanzanya bayraklı iki tankerde transfer esnasında parlama meydana gelmiş ve sonrasında çıkan yangında 10’u Hint uyruklu, 4’ü Türk 14 denizci hayatını kaybetmişti. 4 Türk denizcisinin halen kayıp olduğu kazada Ceylan, şirketin ve gemilerin yasal takipten kurtulmak için sürekli isim değiştirdiği yolunda iddiaların bulunduğunu kaydederek, konunun araştırılmasını istedi.

TANKERLER 104 KEZ CEZA YEMİŞ

Ceylan, İstanbul Deniz Ticaret Odasının yaptığı soruşturma neticesinde hazırladığı rapora göre, söz konusu tankerlerin, daha önceki liman denetimlerinde teknik yetersizlik, yangınla mücadele ekipmanlarının çalışmaması gibi birçok nedenden 4 kez tutuklandığını ve 104 kez ceza yediğini de söyledi.

Bu arada Rusya Denizcilik ve Nehir Ulaşımı Ajansından ulaşan bilgiye göre, armatörlerin yerel yetkilinin tankerde inceleme yapmasını engellediği de iddia edildi. Kayıp denizcilerin yakınları, bu durumun şirketin kazadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek için bir kaza raporu çıkarılmadan gemileri direkt hurdaya vermek gibi fiili bir durum yaratma amacı olabileceğini ileri sürdüler. (HABER MERKEZİ)