Kerç Boğazı'nda 2 gemide yangın çıktı, 4 Türk mürettebat öldü

Kerç Boğazı’nın Rusya kıyısında 2 gemi yandı. Olayda 14 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kurtarıldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 4 Türk mürettebatın hayatını kaybettiği 8'inin ise kurtarıldığı aktarıldı. Interfax ajansı, patlamanın gemiler arasında yakıt nakli sırasında meydana geldiğini duyurdu.

Önceki gün (21 Ocak) akşam saatlerinde Kerç Boğazı'ndan hareket eden ve Tanzanya bayraklı oldukları ifade edilen 'Kandiy' ve 'Maestro' isimli gemilerde kısa süre sonra patlama ve ardından yangın çıktı. Olayda, gemilerden biri tamamen alev topuna dönüşürken, mürettebat canını kurtarabilmek için denize atladı.

Gemideki patlama ve ardından çıkan yangın, bölgede bulunan bir başka gemideki mürettebat tarafından kaydedildi.

Gemilerde bulunan 31 mürettebattan 16’sının Türk olduğu açıklandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 4 KAYIP VATANDAŞIMIZ İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kerç Boğazı yakınlarında 21 Ocak'ta "Maestro" ve "Candy" adlı Tanzanya bayraklı iki gemide çıkan yangında, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu her iki gemi mürettebatından hayatını kaybedenler olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Kazanın haber alındığı ilk andan itibaren yakından takip edilen olayda, ilk belirlemelere göre toplam 16 Türk mürettebattan sekizinin kurtarıldığı, dördünün ise yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada, "Kayıp olan dört vatandaşımız için ise arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu elim kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Diğer taraftan, müteveffaların cenazelerinin en kısa sürede ülkemize getirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

YAKIT NAKLİ SIRASINDA PATLAMA MEYDAN GELDİ

Interfaks ajansı, gemilerden birinden diğerine yakıt aktarırken patlama meydana geldiğini yazdı, Ajans, patlamanın 'güvenlik prosedürlerinin ihlali' nedeniyle olmuş olmasından şüphelenildiğini yazdı. (DIŞ HABERLER)