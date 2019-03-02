Gıda İş’ten Antep'te işten atılan Zümrüt Gıda işçilerine destek geldi

Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Zümrüt Gıda fabrikasında kriz bahanesiyle iki haftadır üretim durdurularak hiçbir hakları verilmeden kapının önüne konulan işçilere DİSK’e bağlı Gıda İş Sendikası’ndan destek açıklaması geldi.

Krizin faturasının işçilere kesildiği ve işçilerin haklarını vermemek için çeşitli bahanelerin uydurulduğu vurgulanan açıklamada, “Ekonomik kriz ile birlikte Eylül ayından bu yana 30 binden fazla işçinin işten atıldığı Antep’te, bir fabrikada daha krizin faturası işçilere kesilmek isteniyor. Biz Gıda Sanayii İşçileri Sendikası (Gıda İş) olarak, 100’ün üzerinde işçinin çalıştığı Zümrüt Gıda’da kriz bahanesiyle ve hiçbir hakları verilmeden kapının önüne bırakılan işçilerin yanındayız” ifadelerine yer verildi.

“İŞÇİLERE GİDEREK DAHA FAZLA SÖMÜRÜ KOŞULLARI DAYATILIYOR”

Ekonomik kriz ile birlikte işçilere her geçen gün biraz daha artan sömürü koşullarının dayatıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Aylardır etkisi giderek artan ekonomik kriz ile birlikte iğneden ipliğe her şeye zam geldi. İktidar, ülkede ekonomik krizin olmadığını iddia etse de, en temel gıda maddeleri bile son yılların en yüksek fiyatına ulaştı. 2019’da yapılan asgari ücret zammının artan bu fiyatlar karşısında eridiği ve işçilerin geçinemez hale geldiği bu tablo karşısında krizin yükünü ödememek için birleşerek mücadele etmemiz gerekiyor” denildi.

“ZÜMRÜT GIDA İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ. KRİZİN FATURASINI PATRON ÖDESİN”

Geçtiğimiz günlerde Antep’te 2019 asgari ücret zammının altında artış yapılan birçok fabrikada işçilerin tepkilerini ortaya koyarak çeşitli kazanımlar elde ettiği hatırlatılan açıklamada, “Birkaç gün önce Antep’te 2019 asgari ücret zammının altında artış yapan birçok fabrikada, işçiler tepkilerini ortaya koyarak zam oranlarında çeşitli kazanımlar elde etti. Ülkenin birçok yerinde olduğu gibi Antep’te de sadece yakın zamanda değil, geçmişte de işten atmalara, düşük ücretlerle sömürüye karşı işçilerin yaptığı eylemler birçok kazanıma neden olmuş ve tarihe geçmişti. Zümrüt Gıda işçilerini de işçi sınıfının bu deneyim ve tecrübesinden yararlanarak, alamadıkları iki aylık ücretleri, tazminatları ve tüm haklarını alabilmeleri için mücadele etmeye çağırıyoruz. Bizler Gıda İş Sendikası olarak bu mücadele de haklarını alana kadar işçilerin yanında olacağımıza söz veriyoruz. Birleşe, birleşe kazanacağız!

Krizin faturasını patron ödesin!” ifadeleri kullanıldı. (Antep/EVRENSEL)