Balıkesir’de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

Balıkesir, 31 Mart 2019 seçimleri öncesinde üzerine en çok tartışma yapılan illerden biri oldu.

AKP-MHP’nin ortak adayı AKP’li Yücel Yılmaz olurken, CHP de uzun tartışmalar ve tepkiler sonucunda adayını geri çekerek Balıkesir’i İYİ Partiye bıraktı ve Millet İttifakı’nın ortak adayı İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok oldu.

Mevcut belediye yönetiminin AKP’de olduğu Balıkesir’de, 2017 başkanlık referandumunda "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 54.5’ti.

24 Haziran seçimlerinde İYİ Partinin varlığı MHP’yi ciddi şekilde etkiledi ve İYİ Parti MHP’nin neredeyse iki katı oy aldı.

Balıkesir’de AKP ve MHP 24 Haziran seçimlerine göre oy oranını artırmayı hedeflerken CHP ve İYİ Parti “hayır” blokunu İsmail Ok etrafında toplamaya çalışacak. Balıkesir’de milliyetçi oyların Cumhur İttifakı’na mı yoksa Millet İttifakı’na mı kayacağı seçim sonuçlarında belirleyici rol oynayacak.

Batı illerinde CHP’nin İYİ Partiye bıraktığı yerlerde aday çıkarma kararı alan HDP, Balıkesir’de Ali Kenanoğlu’yu aday gösterdi.

YSK kararı nedeniyle seçimlere giremeyen Emek Partisi, rantçı belediyeciliğe karşı bağımsız aday Şuayyip Çetin’i destekliyor.

BALIKESİR’DE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP: Yücel Yılmaz

İYİ Parti: İsmail Ok

BTP: Barış Koçaş

DSP: Tamer Kanber

TKP: Sinan Dalkılıç

Vatan Partisi: Osman Aydın Şahin

Saadet Partisi: Selim Sait Terzioğlu

HDP eş başkan adayları: Ali Kenanoğlu ve Yurdanur Güven

EMEP destekli bağımsız aday: Şuayyip Çetin

BALIKESİR’DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ BALIKESİR SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ BALIKESİR SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU BALIKESİR SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ BALIKESİR SONUÇLARI

(HABER MERKEZİ)