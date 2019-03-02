Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Mart’ta sona erecek

Her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2019 başvuruları devam ediyor. Başvurular 6 Mart 2019’da son erecek.

DHA’ya açıklamalarda bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar, “Tüm aday arkadaşlara kararlarını ve işlemlerini son güne bırakmamalarını öneririm” dedi.

“Başvuru detaylarını ve bir önceki sene TYT’den 200 puanın üzerinde alan arkadaşlar haklarını iyi öğrenmeliler” diye konuşan Uçar, “Sınav başvurusunda bulunacak arkadaşlar bir önceki yılın TYT’sinden 200 puan ve üzeri almışlarsa sınava girmeyebilir ve bu puanlarını 2019 YKS yerleştirmelerinde kullanabilirler. Ancak önceki yılın puanlarını 2019 YKS’de kullanmak isteyen adayların her halükârda 2019-YKS’ye başvuru yaparak ‘2018-TYT puanım 200 ve üzeridir. 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2018-TYT puanımı kullanmak istiyorum’ seçeneğini işaretlemeleri gerekiyor” uyarılarında bulundu.

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI İÇİN SON TARİH 7 MART

Adayların her bir oturum için 50 TL ücret yatırmaları gerektiğini hatırlatan Uçar “Adaylar gireceği oturum sayısına göre ücret yatırmalılar. Örneğin bir aday 3 oturuma girecekse toplamda 150 TL olan başvuru ücretini, kılavuzda yer alan banka hesaplarından birine yatırmalı. Bu ücretin yatırılması için son gün 7 Mart 2019 mesai bitimine kadardır. Son gün oluşacak yoğunluğu düşünerek sınava girecek olan arkadaşlarımızın işlemlerini son güne bırakmamalarını öneriyorum” ifadelerini kullandı. (İstanbul/DHA)