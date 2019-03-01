İki ayda 11 kadın cinayetinin yaşandığı Portekiz'de ulusal yas ilanı

Portekiz, son iki ayda 11 kadının öldürülmesi halkı sokağa döktü. Hükümet 7 Mart tarihinde ülkede bir günlük yas ilan etti.

Reuters'ın haberine göre 7 Mart'ta, ulusal yas kapsamında ülkedeki tüm kamu binalarında bayraklar yarıya indirilecek.

Kadın hakları derneklerine göre Portekiz'de 2019 yılının ilk 2 ay dolmadan 11 kadın katledildi. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine oranla iki kat daha fazla oldu. Ülkede 2017 yılında öldürülen kadınların sayısı 12 iken, son iki ayda yaşanan kadın cinayeti sayısının son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşması kadınları sokağa döktü.

KADIN CİNAYETİ DAVALARINDA MAHKEME KARARLARINA TEPKİ

Kadın cinayeti sayısının artması son haftalarda meydanlara inen Portezkizliler tarafından protesto edilirken halk, hükümeti harekete geçmeye çağırdı ve cinayetlerle ilgili cinsiyetçi karar veren yargıyı protesto etti.

Kadın hakları derneklerinden UMAR Başkanı Jose Magalhaes, "Soruna çözüm aramak için bir yanda hükümet doğru yolda bir adım atmış olsa bile, yargı sisteminin tam tersi istikamette gittiğini görüyoruz" dedi.

2017 yılında görülen bir davada mahkeme, eşini öldüren bir adamın cezasını "aldatıldığı" gerekçesiyle hafifletmişti. Temyiz Mahkemesi yargıçları da duruşma sırasında "İncil'de aldatma suçunun ölümle cezalandırılması gerektiği yazıyor" diyerek İncil'i referans göstermiş, Yargıçlar ayrıca Portekiz'de eşini aldatma yüzünden öldürenlere 19'uncu yüzyılda verilen sembolik cezaları örnek göstermeye çalışmıştı. (DIŞ HABERLER)