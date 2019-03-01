01 Mart 2019 19:54
Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, temizlik yaptığı iş yerinde elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Ömer Güngör hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Ercüment Akdeniz/EVRENSEL
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, 23 yaşındaki Ömer Güngör temizlik yaptığı işyerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
İş kazası akşam saatlerinde Akçadağ'a bağlı Kotangölü Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım ürünlerinin satıldığı iş yerinde çalışan Ömer Güngör, temizlik yaptığı sırada iddiaya göre elektrik akımına kapıldı.
Güngör'ün çığlıklarını duyanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güngör'ü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güngör, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. (Malatya/DHA)
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