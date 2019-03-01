CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras oldu

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Bodrum adayının Ahmet Aras olduğu duyuruldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde CHP'de önce mevcut başkan Mehmet Kocadon’un adı geçmiş ancak Kocadon, Parti Meclisinde onay alamamıştı.

Bunun üzerine Yalıkavak'ın Eski Belediye Başkanı Mustafa Saruhan aday gösterildi. Saruhan’ın adaylığı da İl Seçim Kuruluna yapılan itirazla engellendi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Belediye Meclis Üyeliği için başvuran Ahmet Aras'ın başkan adayı olarak gösterilmesi kararlaştırıldı. Emekli Yarbay olan Aras'la birlikte adaylık için ismi geçen diğer isim İş İnsanı Refik Ülgen'di.

BODRUM'DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE OLMUŞTU?

CHP, Bodrum'da 2014 seçimlerini yüzde 50,8 oyla kazanmıştı. 2009'da ise Demokrat Parti 45,40 oy toplayarak yüzde 44,60 oyda kalan CHP'yi geçmişti. (HABER MERKEZİ)

CHP'li Kocadon'dan Muğla Büyükşehir adaylığı açıklaması

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