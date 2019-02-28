CHP’den aday olan Mithat Koçulu'nun katili Yenişeker istifa etti

CHP'nin Kartal'da, İYİ Parti kontenjanından belediye meclis üyeliğine aday gösterdiği solcu Mithat Koçulu cinayeti faili Mustafa Yenişeker adaylıktan istifa ettirildi. Özellikle solcu kesimlerin tepkisini çeken Yenişeker CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından da disipline sevk edilmişti.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mustafa Yenişeker'den boşalan meclis üyeliği kontenjanına İYİ Parti'nin yeni bir isim önereceği ve bu ismin bugün belli olacağı ifade edildi.

CHP ile İYİ Parti'nin seçim işbirliği çerçevesinde CHP listesinden Kartal Belediye Meclis Üyeliğine aday gösterilen Mustafa Yenişeker, 1980 yılında solcu müteahhit Mithat Koçulu'yu bıçaklayarak öldürmekten idam cezasına mahkum olmuş, cezası müebbet hapse çevrilmiş ve ardından çıkan afla salınmıştı. Mustafa Yenişeker'in adaylıktan istifa ettirilmesiyle yaşanan bu son gelişme Kartal'da özellikle sol çevrelerde olumlu karşılandı. (HABER MERKEZİ)