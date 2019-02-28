İYİ Parti Muş Belediye Başkan adayı Erkan Çelikoğlu istifa etti

İYİ Parti'nin Muş Belediye Başkanı Adayı Erkan Çelikoğlu, adaylıktan istifa etti. İYİ Parti İl Başkanı Ramazan Aşık, yeni adayı 2 gün içinde açıklayacaklarını duyurdu.

İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık, belediye başkan adayı Erkan Çelikoğlu'nun istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Erkan Çelikoğlu'nun aday tanıtım toplantısına da katıldığını ifade eden İl Başkanı Aşık, istifaya bir anlam veremediklerini söyledi. Çelikoğlu'nun kendi iradesiyle adaylık müracatı yaptığını hatırlatan Başkan Aşık, "Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına da katıldı. Erkan bey neden böyle bir karar aldı anlamış değilim. İstifasıyla ilgili soruların muhatabı il teşkilatı değildir. İki gün içinde yeni adayımızı açıklayacağız" dedi.

İYİ Parti Muş Belediye Başkan adaylığından istifa eden Erkan Çelikoğlu ise henüz açıklama yapmadı. (DHA)

İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık'ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuru | Fotoğraf: DHA

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