Trump'ın eski avukatı ifade verdi: Irkçı, dolandırıcı ve düzenbaz

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, ABD Kongresinde verdiği ifadede Rusya ile gizli iş birliğinden yasa dışı para ödemesine kadar birçok konuda Trump'ı suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı olan ve 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Michael Cohen, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi önünde kamuoyuna açık bir şekilde ifade verdi. Trump'ın 10 yıl boyunca avukatlığını yapan Cohen'in açıklaması Amerikan televizyon kanallarından canlı olarak yayınlandı. Oturumda konuşan Cohen, Trump hakkında birçok suçlamada bulundu.

Cohen, Trump'ın, Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalesi konusundaki bazı görüşmelerden ve seçim sürecindeki "şaibeli" birçok gelişmeden haberdar olduğunu, kampanya sırasında Moskova ile yürütülen emlak anlaşması görüşmelerinden haberdar olduğunu ve bu konuda yalan söylediğini söyledi. Trump için "ırkçı" ve "hilebaz" ifadelerini kullanan Cohen'in iddiaları arasında Trump'ın iki yıl önceki başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'a zarar verecek e-posta sızıntısını önceden bildiği de yer aldı.

Eski avukat Cohen, ayrıca Trump'ın kendisine seçim kampanyası fonlama yasalarına aykırı bir şekilde, bazı ilişkilerini örtbas etmesi için 130 bin dolar ödeme yapma talimatı verdiğini belirtti. Cohen, Trump için 10 yıllık süre içinde pek çok kez yalan söylediğini ve bunlardan pişman olduğunu söyledi.

Vietnam'da Kuzey Kore lideri Kim Jong un ile gerçekleştirdiği zirve sırasında Twitter'dan açıklama yapan Trump, Cohen'in "hapiste yatacağı süreyi azaltmak için yalan söylediğini" savundu.

Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer!