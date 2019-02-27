YÖK, 'bu bir ilk' diye duyurdu: MİT Başkanı YÖK'te konferans verdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) akademisyenlere, ‘Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi’ başlıklı konferans verdi.

MİT Başkanı Hakan Fidan, konferans öncesinde YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüştü.

YÖK Konferans Salonu'nda yapılan konferansa Ankara Valisi Vasip Şahin, YÖK Üyeleri, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, üniversite rektörleri ile üniversitelerdeki siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki yöneticiler ve akademisyenler katıldı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç Fotoğraf: AA

YÖK Başkanı Yekta Saraç, MİT Başkanının katıldığı konferansı, “Yükseköğretim tarihinde bir ilk” olarak niteledi.

1-Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanımız Sayın Dr. Hakan Fidan, yükseköğretim tarihinde ilk kez YÖK’e gelerek bir konferans verdi. pic.twitter.com/rs8l3BzBM3 — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) 27 Şubat 2019

MİT Başkanı Hakan Fidan Fotoğraf: AA

MİT Başkanı Hakan Fidan, yaptığı konuşmada “Hareketli bir coğrafyada bulunan Türkiye, iç içe geçen siyasi, güvenlik, ekonomik, siber tehditlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak durumdadır” ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR KONFERANSIN BU KADAR AÇIK YAPILMASI ŞAŞIRTICI"

Konuya ilişkin Evrensel’e değerlendirmelerde bulunan Eğitim Sen İstanbul 6 No'lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Görkem Doğan, “Böyle bir konferansın çok şaşırtıcı olduğunu söyleyemem ama bu kadar açık yapılması şaşırtıcı” dedi.

Üniversitelerle istihbaratın her zaman yakın ilişki içinde olduğunu söyleyen Görkem Doğan, bu görüşünü, yaşadığı bir olay üzerinden örnekledi: "İstanbul Üniversitesi’nde Eğitim Sen olarak yetkili sendika olduğumuz dönemde, çeşitli sorunları konuşmak için rektörle bir görüşme gerçekleştirmiştik. Görüşmenin sonunda rektör bize, ‘Siz şimdi buradan çıkacaksınız öbür kapıdan MİT girecek’ demişti. Türkiye’de kamu üniversiteleriyle istihbarat teşkilatının yakın çalışması yeni bir şey değil.”

MİT Başkanı Hakan Fidan YÖK'te akademisyenlere konferans verdi Fotoğraf: DHA

"ÜNİVERSİTELERLE İSTİHBARAT İLİŞKİSİ YENİ DEĞİL"

Görkem Doğan, “Üniversitelerle istihbaratın ilişkisi yeni bir durum değil ancak bunun bu kadar göze soka soka açıkça yapılıyor olması ve bununla övünülüyor olması yeni bir şey sayılabilir ancak” yorumunda bulundu.

Hakan Fidan’ın Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) eski başkanı olduğunu hatırlatan Doğan, “TİKA’nın her zaman dil bilimcilerle, uluslararası ilişkilercilerle vb. yakın çalıştığını biliyoruz. Üniversitelerde TİKA’nın ilgi alanına giren bölgelerden gelme öğrenciler de var. Rektörleri katmaya da o yüzden gerek duymuş olabilirler” dedi.

"HER ŞEY AÇIK AÇIK YAPILIYOR"

İstihbarat teşkilatı ilişkisinin artık saklanmasına gerek duyulmadığını söyleyen Doğan, “CIA’in Rand Corporation’ı (ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon’a bağlı ‘araştırma-geliştirme’ kuruluşu) var meşhur. Ama Rand Corporation olarak çalışır. CIA olarak çalışmaz mesela. Genelde bu işler ayrıymış gibi yaparak akademinin daha tarafsız bir yer olduğu görüntüsünü vermek ister burjuva demokrasileri. Ama Türkiye’nin burjuva demokrasi olmaya dair bir takıntısı kalmadı. Dolayısıyla her şey açık açık yapılıyor. Gözdağını o kadar açık yapıyorlar ki, örneğin geçen haftaki davalarda verilen kararların tesadüfiliğinin yarattığı gözdağı bundan çok daha fazladır” ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)

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