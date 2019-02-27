Hastanede hemşireyi taciz ettiği iddia edilen müdür tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde özel hastanede hemşireye cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen özel kalem müdürü F.Y., tutuklandı.

N.A., (20) özel kalem müdürü F.Y.'nin (53) odasına çağırması üzerine gittiğini ve burada F.Y'nin cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürerek durumu polise haber verdi. Hastaneye gelen polis ekipleri, F.Y.'yi gözaltına aldı. Savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere mahkemece serbest bırakılan F.Y., savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

F.Y. suçlamaları reddederken, hemşire N.A., F.Y.'nin daha önce de kendisini taciz ettiğini, bu durumu da hastane yönetimine bildirdiğini ifade etti. (HABER MERKEZİ)

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