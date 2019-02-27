Savcı Fincancı, Önderoğlu ve Nesin için 7,5 yıla hapis cezası istedi

KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanıştıkları için “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve Gazeteci-Yazar Ahmet Nesin’in yargılandıkları davanın dokuzuncu duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada savcı 3 ismin “terör örgütü propagandası yapmak”, “suç işlemeye tahrik”, “suçu ve suçluyu övme” suçlamalarıyla 1,5 ile 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Duruşma 15 Nisan’a ertelendi.

Duruşmada Fincancı ve Önderoğlu ile avukatları hazır bulundu. Duruşmayı, HDP Milletvekili Ahmet Şık, Fransa Konsolosu, RSF Almanya ve Avrupa Temsilcileri ile Helsinki Yurttaşlar Derneği, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı’ndan hak savunucuları izledi.

‘MÜTALAA USUL VE YASAYA UYGUN DEĞİL’

Mütalaasını sunan savcı, Fincancı, Önderoğlu ve Nesin’in ‘Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği’ yaptığı 30 Mayıs 2016, 18 Mayıs 2016 ve 7 Haziran 2016 tarihli gazete sayılarında çıkan haber başlıklarını okuyarak Fincancı, Önderoğlu ve Nesin’in “terör örgütü propagandası yapmak”, “suç işlemeye tahrik”, “suçu ve suçluyu övme” suçlamalarıyla cezalandırılmalarını istedi. Önderoğlu ve Fincancı, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu. Fincancı’nın avukatı Meriç Eyüboğlu, dosyada savcı değişikliği olduğunu belirterek, mütalaanın, mütalaa tekniği ve hukukun genel tekniği açısından usul ve yasaya uygun olmadığını ifade etti:

“Dün itibariyle sorduğumuzda mütalaa hazır değildi. Ancak dünden bugüne hazır olmuş. Hızlı hazırlandığı için de bir dizi eksiklik var. Mütalaada yazının başlığı verilip hangi nedenlerle suçlandıkları ve cezalandırılmalarını talep ettiği açık değildir. Hangi cümle ya da cümleler suçun oluşmasına neden olmuş belirtilmemiş. Metnin tamamı mı suç unsuruymuş? Suçun nasıl oluştuğunu açıklamamış. Bu nedenle mütalaanın bu şekilde açıklanmasını istiyorum.”

Mahkeme başkanı, Eyüboğlu’nun beyanlarına cevaben, “Mütalaadaki yazı başlıklarının propaganda oluşturduğunu anlıyoruz. Savcılık mütalaa verir, suç olup olmadığı bizim değerlendirmemize kalmış. Savcının içeriğine ben karar veremem mütalaasını değiştiremem. Savcı beyin açıklaması bizim için yeterli demedim. İddia edilen başlıklar yönünden inceler yazı içine girmem ben de.” dedi. Eyüboğlu, itirazını zapta geçirdikten sonra esas hakkındaki savunma için süre istedi.

‘MÜTALAA EKSİK’

Avukat Özcan Kılıç da, mütalaada suça ilişkin ayrıntıların olmadığına vurgu yaptı. Kılıç, “Sanıkların genel yayın yönetmenliği bir günlük bir görev süresi. Künyede isimleri bir gün yer aldı. Yargılama sürecinde talep etmemize rağmen sanıkların genel yayın yönetmenliğini prosedürlere uygun şekilde kabul edip etmedikleri, mevcut sözleşmeleri bulunup bulunmadığının araştırılması yapılmamıştır. Araştırma yapılmadan verilen mütalaanın eksik olduğunu görüyoruz” diyerek ek mütalaa talep etti. CMK’de yeniden mütalaa vermesi için dosyayı savcıya göndermeye dönük bir uygulama olamadığını söyleyen mahkeme başkanı, “Bizim tutumumuz, ‘illa insanları cezalandıracağız, usulen savunma yapın’ değil” dedi. Kılıç ve Avukat Tora Pekin de esas hakkındaki savunma için süre istediler.

‘BAĞIMSIZ MAHKEMELERCE YARGILAMA YAPIYORUZ’

Ara kararını açıklayan mahkeme, mütalaanın düzenlenmesi için dosyanın iddia makamına gönderilmesi talebini reddetti. Esas hakkındaki savunmalar için süre talebini kabul eden mahkeme duruşma için 29 Mart tarihini verdi. Avukat Kılıç, bu tarihin erken olduğunu savununca mahkeme başkanı, “Yakın tarih verince cezalandıracağız gibi algılanmasın. Biz burada bağımsız mahkemelerce yargılama yapıyoruz. Terör mahkemesi olduğu için biriken dosyalar var o yüzden erken tarihe verdik” dedi. Bir sonraki duruşma, avukatların takviminin uygun olmaması sebebiyle 15 Nisan Saat 10.00’a ertelendi. (İstanbul/EVRENSEL)