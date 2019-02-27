Kadın pazarcılar: Ekmeğimize göz dikiyorlar ama yılmayacağız

Orhan KURUL

Diyarbakır

Diyarbakır’da erkek pazarcıların kadın pazarcıların yerine göz dikmesine yönelik tepkiler devam ediyor. Evrensel’e konuşan kadınlar, “Ekmeğimize göz dikiyorlar ama yılmayacağız, mücadele edeceğiz” dedi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi’nde sadece kadın pazarcıların kullandığı Jiyan Kadın Semt Pazarı’nın yakınına erkek pazarcıların yer açma istediği gerginliğe sebep oldu. Önceki gün kadın pazarcılar geceden sabaha kadar nöbet tutmuş ve o günün sabahında yüzlerce erkek pazarcı zorla yer açmak istemişti. Zabıtanın araya girdiği arbedede iki zabıta yaralanmış ve kadınlar sözlü tacize maruz kalmıştı. Polisin araya girmesiyle erkek pazarcılar dağılmıştı. Ancak yer tartışması hâlâ devam ediyor. Erkek pazarcıların, pazar yeri açmasını istemeyen kadın pazarcılarla konuştuk.

ERKEKLER İLK ZAMANLAR DALGA GEÇMİŞ

Bağlar Kadın Pazarcılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hazal Tunç | Fotoğraf: Evrensel

Bağlar Kadın Pazarcılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hazal Tunç, “Erkek pazarcılar, toprakken çamurken bizimle dalga geçiyorlardı. O tarlalara, inşaatlara mı satış yapıyorsunuz diyorlardı. Şu anda burası işlek bir yer olunca ekmeğimize göz dikiyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Biz bu işin de bu işin arkasında olanların da peşini bırakmayacağız” dedi. Erkeklerin sözlü tacizde bulunduğunu söyleyen Tunç, “Bize, sizin pazarcılıkla ne işiniz var gidin çocuk bakın dediler. Biz de buradan diyoruz ki kadın her şeyi yapabilir. TIR şoförü de olur, anne de olur, pazarcı da olur” dedi.

SÖZE RAĞMEN YALNIZ BIRAKILIYORLAR

Şadiye Kelekçier | Fotoğraf: Evrensel

Yedi yıldır pazarcılık yapan Şadiye Kelekçier, “İlk pazar yeri bize verildiği zaman dediler ki Bağcılar bölgesi kadın pazarcıların bölgesidir. O zaman buralar inşaat ve çamurdu. Biz geldik bu çamurun içinde çalıştık” dedi. Bağcılar Mahallesi gelişmeye başlayınca erkek pazarcıların yer istediğini belirten Kelekçier, “Mücadele etmemize rağmen, yetkililer söz vermesine rağmen o zaman erkeklere bir yer verdiler. Ama erkekler yer istemeye devam ettiler. Kadın pazarının hemen yakınında bir yere zorla pazar açmak istediler. Onlar biz kuracağız dediler biz, kuramazsınız dedik” dedi. Kelekçier, “Türk, Kürt bütün kadınlara çağrı yapıyorum. Kadınların mücadelesine destek verin” dedi.

MÜCADELEYE DEVAM EDECEKLER

7 yıldır pazarcılık yapan Rojbin Polat, “Erkekler kadınların başarısını kabullenmiyor. Bize pazarda ne işiniz var diyorlar. Biz ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. 20 yıldır evliyim ama son 7 yılın benim için daha özel anlamı var. Daha önce de çalışıyordum ama son 7 yıldır sürekli pazardayım” dedi. Pazarcı kadınlardan Fatma Doğan ilk başlarda çok zorlandıklarını söyleyerek, önceki gün yaşanan olaya ilişkin “Orada, halci de vardı, Kayapınar, Yenişehir pazarcısı da vardı. Yani bütün erkek pazarcılar oradaydı ama biz yalnızdık. Biz mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Fatma Doğan | Fotoğraf: Evrensel

KADIN PAZARCILARA DESTEK OLALIM

Pazar yerine alışveriş için gelen Esnaf Kahraman Ceylan, 4 yıldır Diyarbakır’da ikamet ettiğini ve sıklıkla kadın pazarcılardan alışveriş yaptığını söyledi. Erkek pazarcıların zorla kadın pazarcıların yerlerine göz diktiklerini söyleyen Ceylan, durumu haksızlık olarak niteledi. Diyarbakırlılara duyarlılık çağrısı yapan Ceylan “Belediyenin, vatandaşların kadın pazarcılara sahip çıkması, destek olması lazım” dedi.