Mersin ve Zonguldak'tan işsizliğin fotoğrafı

Son açıklanan verilere göre işsizlik yüzde 2 artarak, yüzde 12.3'ye yükseldi, işsiz sayısı 3 milyon 981 bin kişi oldu. İşsizlik oranındaki artışlar 2009 krizinden bu yana görülen en yüksek artış olurken, hükümet sözcüleri, 'en kötüsü geride kaldı' dese de işsizlik ve açıklanan veriler tam tersini ortaya koyuyor. Mersin ve Zonguldak'ta toplam 71 kişilik iş ilanına 19 bine yakın kişi başvurması haberi de en kötüsünün geride kalmadığını gösteriyor.

70 KİŞİLİK GEÇİÇİ İŞ KADROSUNA 13 BİN 9 KİŞİ BAŞVURDU

Mersin'de, Türkiye İş Kurumu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 70 kişinin istihdam edileceği geçici iş için ilan verdi. İlana 13 bin 9 kişi başvuru yaptı. Binlerce başvuru yapılması nedeniyle kura çekimi yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda, Servet Tazegül Spor Salonu’nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İş arayan binlerce kişi kurayı tribünlerden canlı olarak izledi.

Fotoğraf: Mustafa Ercan/DHA

Kura töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, 70 kişilik kadronun 11’inin temizlik, 14’ünün güvenlik, 5’inin engelli, 1’inin eski hükümlü, 20'sinin gençlik lideri, 19’unun aşçı ve aşçı yardımcısı olduğunu duyurdu.

ZONGULDAK'TA 1 KİŞİLİK KONTENJANA 6 BİN 198 KİŞİ BAŞVURDU

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde de toplam 38 tam zamanlı işçi alımı kurası ise Site Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 38 kişilik ilan 9 bin 290 kişi başvuruda bulundu. En çok başvuru ise 1 kişilik kontenjan ayrılan temizlik görevlisi kadrosuna oldu. En az ilkokul mezunu olması özelliği aranan temizlik görevlisi işine 6 bin 198 kişi başvuruda bulundu. Kurada çıkanların daha sonra belirlenecek tarihte bir de mülakata girecekleri ve daha sonra iş başı yapacakları açıklandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ayhan Taşkın, 1 temizlik görevlisi, 3 engelli, 2 cankurtaran, 1 otobüs kaptanı, 1 elektrik tesisatçısı, 4 güvenlik görevlisi, 1 havuz suyu operatörü, 2 ısıtma ve sıvı tesisatçısı, 1 bilgisayar donanım teknikeri, 22 gençlik lideri alımı yapılacağını duyurdu. (HABER MERKEZİ)