İBB Adayı Binali Yıldırım: Evliliğin sırrı ‘itaat et, rahat et’

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Çekmeköy’de kadınlarla bir araya geldi. Buradaki konuşmasında pozitif ayrımcılığa inanmadığını söyleyen Binali Yıldırım, konuşmasının devamında “Evliliğin sırrı 'itaat et rahat et'. 'Peki' demesini mutlaka başarmamız lazım” ifadelerini kullandı.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte, Çekmeköy’de kadın seçmenlerle bir araya geldi. Çekmeköy Doğa Park'ta düzenlenen kahvaltıya Çekmeköy Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz da katıldı. Programında bir konuşma yapan Binali Yıldırım, kadınların toplumdaki varlığını ‘anneliğe’ indirgedi ve “Kadınlarımız haklarında ne kadar güzel sözler söylense daha fazlasına layıktır. Kadınlar toplum anası, mayasıdır. Bizi bir arada tutan, bir olmamamızı sağlayan sizlersiniz. Sizler olmasaydınız bizler olmazdık. Bu kadar basit. Verdiğiniz emeğin karşılığı bu dünyada yok” iddiasında bulundu.

“KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIKTAN YANA DEĞİLİM”

Konuşmasının devamında cinsiyet eşitliği konusunda da değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, “Kadınlarımıza yönelik çok şey söylenir. Pozitif ayrımcılıktan bahsediyorum. Bu konuda fikrim açık, ben kadınlara pozitif ayrımcılıktan yana değilim” ifadelerini kullandı.

Kadına şiddetin önlenmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını da ileri süren Binali Yıldırım, mutlu evliliklerin sırrının ise ‘itaat’ olduğunu ileri sürdü:

“Eskiden bizim zamanımızda evliler arasına girilmezdi. Aileler taraf olduğu zaman evliliğe katkı değil, olumsuz sonuç doğuruyor. Onun için evlileri tek başına bırakacaksın, kendi aralarında meselelerini halledecekler. Öbür türlü duygusal oluyor, 'benim kızım, benim oğlum' giriyor. Hepsi bizim kızımız, hepsi bizim oğlumuz. O yüzden karışmamak gerekiyor. Evliliğin sırrı 'itaat et rahat et'. 'Peki' demesini mutlaka başarmamız lazım.” (İstanbul/DHA)