Guaido Venezuela’ya ‘geri dönecek mi’ muamması

ABD’nin “insani yardım” kamyonlarının sınırdan geçmesine destek gerekçesiyle geçtiğimiz cuma günü Kolombiya’nın sınır kenti Cucuta’ya geçen Juan Guaido, pazartesi günü de başkent Bogota’daki Lima Grubu toplantısına katıldı. Hakkında “ülkeden kaçtı” yorumları yapılan Guaido dün ise “yakında geri döneceği” açıklaması yaptı ancak belirli bir tarih vermedi.

‘ÇOK YAKINDA GÖRÜŞECEĞİZ’

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Guaido, dışarıda mücadele etmeyeceğini söyleyerek, “Yakında başkanlık görevlerimi yerine getirmek üzere Venezuela’da olacağım” dedi. Bir de video mesaj yayınlayan Guaido, burada da, “Çok yakında Venezuela’da görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ancak Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo’nun Guaido’nun ve ailesinin Venezuela’da “güvenliklerinin tehlikede olduğu”na dair bilgi aldıklarını iddia etmesi ise soru işaretlerine neden oldu.

MADURO: DÖNERSE YARGI İLE YÜZLEŞİR

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise savcılık soruşturması nedeniyle hakkında “yurt dışı yasağı” kararı olmasına rağmen ülkeyi terkettiği gerekçesiyle Guaido’nun geri dönmesi halinde hukuki süreçle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Amerikan televizyon kanalı ABC’ye konuşan Maduro, “Hiçkimse yasaların üzerinde değil. Bay Guaido, Nicolas Maduro’nun değil hukukun önünde yanıt vermek zorundadır” ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

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