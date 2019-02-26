İsveç, Suriye’deki IŞİD’lileri istemediğini açıkladı

Murat KUSEYRİ

Stockholm

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa ülkelerine yaptığı “800 IŞİD militanını alın yoksa serbest bırakırız" uyarısına İsveç’ten “hayır” yanıtı geldi.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, İsveç Devlet Televizyonu’na (Svt) hükümetin IŞİD saflarına katılıp savaşanlara geri dönmeleri için yardım etmeyeceği açıklamasını yaptı. Löfven, İsveç Dışişleri Bakanlığının 2011 yılından beri Suriye ve Irak’a gidilmesinden kaçınılmasını önerdiğini ama buna rağmen gidenlere dönmeleri için yardım etmeyeceklerini söyledi.

"ÇOCUKLAR İÇİN DÜŞÜNMELİ"

Löfven, Suriye’de kamplarda yaşayan IŞİD’lilerin çocukları için kendisine yöneltilen bir soruyu “Çocuklar söz konusu olduğunda ne yapılacağını biraz düşünmeli ama şimdi bir çözümüm yok” diyerek yanıtladı. Löfven, uluslararası hukuka aykırı olduğu için IŞİD’lıların İsveç vatandaşlığından atılmayacaklarını da sözlerine ekledi.

Muhafazakar Parti ve yabancı karşıtı İsveç Demokratları ise IŞİD’lilerin vatandaşlıktan çıkarılmalarını istiyor.

"KADINLARI KÖLE PAZARINDA SATANLARIN İSVEÇ'TE YERİ YOK"

Konu hakkında görüşlerini sorduğumuz Sol Parti Milletvekili Amineh Kakabaveh, hükümetin durumunu doğru bulduğunu, insanlığa karşı suç işleyen ve kadınları köle pazarlarında satanlara İsveç’te yer olmadığını söyledi.

Suriye Demokratik Güçleri’nin elinde bulunan IŞİD’lilerin İsveç’e gönderilmesi durumunda yargılanmalarının oldukça güç olacağını belirten Kakabaveh, “Katliamları orada yaptılar. Kadınları oralarda sattılar ve eziyet ettiler. Tanıkların buraya gelip mahkemede ifade vermeleri neredeyse imkansız. Bundan dolayı suç işledikleri ve tanıkların olduğu Suriye’de yargılanmalılar” dedi.

"ÇOCULAR SORUMLU TUTULAMAZLAR"

İsveç Çocuk Esirgeme Kurumu ise İsveç’in IŞİD’lileri kabul etmeme kararını eleştiriyor. Çocuk Esirgeme Kurumu, Suriye’de bulunan IŞİD’lilerin çocuklarıyla birlikte İsveç’e getirilmelerini istedi. Kurumun başkanı Ola Mattsson, “Çocukların kişisel hakları var. Anne ve babalarının yaptıklarından sorumlu tutulamazlar. Bu bakış açısıyla İsveç’in Çocuk Sözleşmesinde belirtilen yükümlükleri yerine getirme ve bu çocukların güvenlik içinde İsveç’e gelmelerini sağlama yükümlülüğü var” dedi.

Tanınmış “terör uzmanı” Magnus Ranstorp da IŞİD’lilerin İsveç’e gelmelerine karşı. IŞİD’lilerin gerçekleştirdikleri saldırılardan pişmanlık göstererek kurtulamayacaklarını söyleyen Ranstorp, “Geride kalan bu kişiler ideolojilerine bağlı ve en tehlikeli olanları. İsveç Hükümeti’nin onları buraya getirmesini istemiyorum” dedi.

Bu kişilerin 6 yıldan beri IŞİD saflarında kendilerini ideolojik olarak sağlamlaştırdıklarını ve gerçekleştirdikleri suçların travmalarını taşıdıkları belirten Ranstorp, İsveç’e gelmeleri durumunda güvenlik riski oluşturabileceklerine dikkat çekti.