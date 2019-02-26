26 Şubat 2019 11:04
Son Güncellenme Tarihi: 26 Şubat 2019 14:06

BTS: YHT inşaatında uyarıda bulunan mühendisler görevden alındı

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren demiryolu yapımında “zemin iyileştirme” uyarısında bulunan mühendislerin görevden alındığı ortaya çıktı.

GÜNCELLENDİ
BTS: YHT inşaatında uyarıda bulunan mühendisler görevden alındı

Fotoğraf: B'Tian Denizcan P. Dorsam/Wikimedia Commons

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    Birkan BULUT
    Ankara

    Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren demiryolu yapım çalışmalarının kontrol edilmesi için az sayıda mühendis çalıştırıldığı, “zemin iyileştirme” uyarısında bulunan mühendislerin ise görevden alındığı ortaya çıktı. Kontrol için müşavirlik hizmet alımı yapılmayan etaplardaki firmaların başında ise kamu ihalelerinin vazgeçilmezi Bayburt İnşaat geliyor!

    Türkiye hâlâ Çorlu ve Ankara tren facialarındaki ihmalleri tartışırken, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında yaşananlar insan hayatının ne kadar değersiz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi! Ankara- İzmir YHT kapsamında ihale edilen Banaz-Eşme, Eşme-Salihli ve Salihli-Manisa arası etaplarında hükümete yakınlığıyla bilinen firmalar, kontrol ve denetim için müşavirlik hizmet alımını büyük oranda yapmadı. Banaz-Eşme arası 883 milyon 931 bin 266 lira bedel ile Bayburt İnşaat, Eşme-Salihli arası Cengiz İnşaat, Kolin İnşaat, Özgün Yapı, Kalyon İnşaat, Bayburt Grup İş Ortaklığı yükleniciliğiyle 2 milyar 131 milyon 328 bin 620 lira bedel ile alt yüklenici olarak Bayburt-Kolin İnşaat'a, Salihli-Manisa etabı ise 396 milyon 156 bin 742 lira bedel ile Bayburt İnşaat'a verilmişti. Söz konusu alanda kamu ihalesinin toplamı yaklaşık 3,5 milyar lira.

    SEN MİSİN DENETLEYEN!

    KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) 3 etapta yaşanan usulsüzlükleri kamuoyuna açıkladı. Açıklamaya göre üç etap içerisinde sadece Banaz-Eşme kesiminde müşavirlik hizmet alımı yapılarak diğer etaplarda ise kontrolden kaçınıldı. Az sayıda mühendisten oluşan kontrol teşkilatı, müşavirlik hizmet alımı yapılmayınca uzun ve 24 saat çalışma yapılan hattı denetleyemiyordu. 24 Ekim 2017 tarihli Demiryolu Yapım Dairesi yazısı ile yapılan atamaya göre; her üç etabın kontrol teşkilatındaki ortak özellik kontrol amiri (inşaat mühendisi), kontrol şefi (inşaat mühendisi) ve 1 kontrol mühendisinin aynı 3 kişi olması. Ancak Salihli-Manisa Kesimi üç etap arasında ihale bedeli ve güzergah uzunluğu en düşük olan yer olmasına karşın buradaki 3 kişiye ilave olarak ikisi jeoloji mühendisi ve biri inşaat mühendisi olmak üzere 3 kontrol mühendisi görevlendirildi.

    236 KM HATTA BİR JEOLOJİ MÜHENDİSİ

    Ayrıca gazetemizin edindiği bilgiye göre mühendislerin uyarısı zemin iyileştirme için yer altına yapılan kolonların boy ve çapındaki eksiklerin giderilmesi oldu. Mühendisler eksiklerin giderilmesi isteyerek hak ediş tarihi geldiğinde firmalara ödeme yapmaması üzerine olanlar oldu. Şirketlerden önce idare kontrole müdahale ederek firmadan taraf oldu. 14 Şubat 2019 tarihli atama kararıyla, Manisa hattında görevli ve BTS üyesi jeoloji mühendisleri Ersin Kandemir ve Güven Kocabaş kontrol mühendisliği görevinden alındı. Ayrıca toplamda yaklaşık 236 km uzunluğundaki üç etapta sadece bir jeoloji mühendisi görevlendirildi.

    GRUP MÜDÜRÜ İÇ YAZIŞMA İLE ATANDI

    Sendika, kontrol teşkilatlanmasının başına grup müdürü atamasının da yönetmeliği aykırı yapıldığını açıkladı. Bayındırlık Kontrol Teşkilatı Yönetmeliği'ne göre  Personel Dairesi ve Genel Müdürlük oluru alınmadan Demiryolu Yapım Dairesi Başkanlığı daire içi yazısı ile İşçi Mühendis unvanlı İnşaat Mühendisi Özgür Yılmaz'ın grup müdürlüğüne getirildiği belirtilirken,  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da işçi statüsünde olanların memur kadrolarına vekalet etmesinin mümkün olmadığına ilişkin hüküm ve açıklamalar bulunuyor.

    1. DERECE DEPREM BÖLGESİ

    Yaşananlar üzerine iki devlet memuru mühendisin üye olduğu BTS, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne başvurdu. Sendika, üyelerinin sahada yapılan çalışmalara kontrol yapmalarına birim amirleri Özgür Yılmaz tarafından izin verilmediğini belirterek, yaşananlara ilişkin şu tespitlerde bulundu:

    ■ Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesinin özellikle Uşak-İzmir arası kesimi 1. derece deprem bölgesi ve Batı Anadolu fay kuşağı üzerinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda altyapı çalışmaları 1 kat daha fazla önem kazanmaktadır.

    DOĞRU YAPILIRSA CAN KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLİR

    ■ Yapılan çalışmaların ihale bedellerine de bakıldığında, ülke ekonomisine ciddi miktarda yük oluşturan işler olduğu görülmektedir. Uygulamaların doğru ve projelerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi, projelerin yapım maliyetlerini ciddi oranda etkilediği gibi aynı zamanda telafisi mümkün olmayan can kaybının da önüne geçilebilir.

    ■ Yaklaşık 174 km’lik kısım (Banaz-Eşme ve Eşme-Salihli etapları) Kontrol amiri, Kontrol Şefi ve 2 Kontrol Mühendisi ile denetlenmektedir. Bu 2 etapta Müşavirlik hizmetinin sadece 80 km’lik (Banaz-Eşme Kesimi) kısmında alınıyor olması, hattın uzunluğu ve mühendis sayısı değerlendirildiğinde bu kontrollerin sağlıklı yapılmasının mümkün olmayacağı görülmektedir.

    'KAYNAK AKTARMAYA ÇALIŞIYORLAR'

    BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş, 100 yıla yakın bir süredir hizmet veren devlet demiryollarının özellikle AKP döneminde kazalar, kadrolaşma, yolsuzluklarla daha fazla anılmaya başladığını söyledi. Demiryollarının ulaşım değil rant elde etme anlayışıyla yürütüldüğünü belirten Bektaş, Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattında da çok uzun bir alanda  birkaç mühendisin görevlendirildiğine dikkat çekti. YHT inşaatının usulüne göre yapılmadığını, kontrollerin üstün körü yapıldığını veya yapılmadığını öğrendiklerini anlatan Bektaş, bu konuda özen gösteren iki arkadaşlarının ise görevden alındığını söyledi.

    Hala aynı anlayış ile Marmaray'ı açmaya çalışıldığına dikkat çeken Bektaş, “Biliyoruz ki seçimler yetiştirmek için çok hızlı çalıştırıyorlar Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı inşaatında da aynı şeyler yapılıyor. Burada seçime yetiştirme kaygısı güdülmüyor ama kendi yandaşlarına kaynak aktarmaya çalışıyorlar. Gerekli kontoller ve denetimler yapılmadan hizmete açılırsa yüksek hızlı tren hattında en ufak bir yoldan çıkma durumunda insanları cımbızla toplarsınız. Demiryollarının olmazsa olmazları vardır. Bu şartları yerine getirmek zorundalar” dedi.

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