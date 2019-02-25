Sudan’da eylem, yürüyüş ve grev yasaklandı

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, ülkede izinsiz gösteri, yürüyüş ve grev yapılmasını yasakladı.

Beşir, geçtiğimiz gün hükümetin feshedildiğini ve ülkede 1 yıl süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklamıştı. Ayrıca Beşir tarafından kabinede yeni görevlendirmeler yapılmış ve 18 eyaletin valileri görevden alınarak yerlerine ordudan isimler atanmıştı.

Ordunun ülke ve halkın hamisi olacağını iddia eden Beşir, Parlamentonun anayasa değişikliği kararını ertelemesini istemiş ve tüm siyasi parti, eylemci grup ve gençlere diyalog çağrısı yapmıştı.

‘AMACIMIZ REJİMİ DEVİRMEK’

Sudan’da eylemleri örgütleyen Sudan Meslek Odaları (SPA) ise Beşir ve hükümet düşene kadar eylemlere devam etme kararı aldıklarını duyurmuştu.

SPA’nın Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Beşir'in konuşması bizi ilgilendirmiyor. Amacımız rejimi devirmek ve iktidarı geçici bir hükümete devretmek” ifadeleri kullanılmıştı. (DIŞ HABERLER)

Sudan: Rejim devrilene kadar...