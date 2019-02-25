HDP Urfa büyükşehir adayı, Saadet Partisi lehine çekildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Urfa Büyükşehir Belediyesi ve 3 merkez ilçe belediyesinde gösterdiği adaylarını Saadet Partisi (SP) adayları lehine geri çekti. Bir otelde basın toplantısı düzenleyen HDP il yönetimi, merkez Karaköprü, Haliliye, Eyyübiye ilçeleri ve Urfa Büyükşehir Belediye Başkan adaylıklarını tekçi zihniyete, hukuksuzluğa karşı bir muhalefetin oluşması amacıyla geri çektiklerini açıkladı.



HDP adına açıklama yapan Urfa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Hidayet Enmek, yaşanan tüm olumsuzluklara karşı toplumsal muhalefete güç katmak gerektiğini, bunun farkında olduklarını ve fedakarlık yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

HDP olarak Urfa'da oluşan toplumsal muhalefete destek sunacaklarını söyleyen Enmek, "Toplumsal muhalefetin etrafında toplandığı Sayın Sebahattin Cevheri'yi destekleyeceğimizi Urfa halkına duyuruyoruz. Merkez ilçe Karaköprü Belediye Eşbaşkan Adayı Rıdvan Yavuz, Haliliye Belediye Eşbaşkan Adayı Şerif Bendaş ve Eyyübiye Belediye Eşbaşkan Adayı Mahmut Memitanlı ve Urfa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Hidayet Enmek olarak Urfa halkı için Urfa'nın kazanabilmesi için Sebahattin Cevheri adına adaylıklarımızdan çekiliyoruz" dedi. (MA)

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