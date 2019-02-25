Ankara’da tanzim noktasında bakliyat satışları başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce 30 noktada kurulan tanzim satış noktalarında, yarın bakliyat satışlarına başlanacağı açıklandı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre tanzim satış noktalarında nohut, pirinç ve yeşil mercimek ile elma satışı gerçekleştirilecek.

Bakliyat ürünleri, 2 kilogramlık paketler halinde Toprak Mahsulleri Ofisi’nden temin edilecek. İlk kez satış noktalarındaki tezgahlara çıkarılacak elma ise kilosu 3 liradan satılacak. (Ankara/DHA)