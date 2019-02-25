Balat'ta Ermeni kilisesinin duvarlarına tehdit yazıları yazıldı
İstanbul'da Balat Surp Hreşdagabet Ermeni Kilisesi’nin duvarına tehdit içerikli yazılamalar yapıldı.
Fotoğraflar, Twitter'da @Moisgabay adlı sosyal medya kullanıcısından alınmıştır.
İstanbul'da Balat Surp Hreşdagabet Ermeni Kilisesi’nin duvarına ırkçı ve nefret içerikli yazılar yazıldı. Kilise duvarına yönelik saldırıya çok sayıda tepki geldi. Cemaat Vakıfları Temsilcisi Moris Levi, konuya ilişkin suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.
23 Şubat Cumartesi günü kilisenin kapısına ve duvarına İngilizce ve Arapça olarak “You are finish, Ber (sen bittin)” gibi yazılamalar yapıldı.
Cemaat Vakıfları Temsilcisi Moris Levi imzasını taşıyan açıklamada “Bu ve bu gibi eylemler açıkça birer nefret suçudur ve toplumlarımız hala zaman zaman bu tip saldırılara maruz kalmaktadır” denildi. Suçun faillerini kınadığını belirten Levi, ilgili vakfın konuya ilişkin bağlı bulunduğu Emniyet Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunduğunu da ifade etti.
"IRKÇI VE NEFRET SÖYLEMLERİ"
Ermeni Patrikliği’nin Facebook sayfasında da “Balat’ta tatsız bir eylem” başlığıyla açıklama yayımlandı ve “Yönetim kurulu Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne konu ile ilgili bilgi vererek görüntüleri ve video kaydını teslim etmiştir” denildi. Açıklamanın tatamı şöyle: “23.02.2019 Cumartesi günü saat 22:30 sularında Balat Surp Hreşdagabet Ermeni Kilisesi ana giriş kapısı ve duvarına ırkçı ve nefret söylemleriyle İngilizce ve Arapça (You Are Finish, Ber) yazılar yazılmıştır. Bu eylem Balat Kilisesi Yönetim Kurulu tarafından fotoğraflanarak, elde edilen kamera görüntüsü ile derhal Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’a bildirilmiştir.Yönetim kurulu Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne konu ile ilgili bilgi vererek görüntüleri ve video kaydını teslim etmiştir.”
PAYLAN: NEFRET ÜRETEN SİYASETE SON VERİLMELİ
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Garo Paylan saldırının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak "Nefret üreten siyasete son verilmeli" dedi. Nor Zartonk temsilcisi ve yazar Murad Mıhçı da fotoğrafları paylaştığı Twitter hesabında “Yeni Türkiye” yorumunu getirdi. (HABER MERKEZİ)
Balat Surp Hreşdagabet Ermeni Kilisesine nefret saldırısı düzenlendi.— Garo Paylan - Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) 25 Şubat 2019
Kiliselere, Sinagoglara nefret saldırıları her yıl defalarca oluyor.
Yalnızca saldırganların değil, arkasındaki güçlerin üzerine gidilmeli.
En önemlisi, nefret üreten siyasete son verilmeli... pic.twitter.com/pm0yNnJAYf
Balat Ermeni Kilisesi Surp Hreşdagabet duvarı ve kapısı. İznik'te ki konsülün toplandığı tarihi kilisenin taşlarıyla yapılmıştır girişi. Kilise senede 1 gün açılır şifa verdiği inanılır. ''ARE YOU FİNİSH'' Dedikleri gibi yerel halk kalmadı. ''Yeni Türkiye'' pic.twitter.com/0fYKWU9Ezr— Murad Mıhçı-Մուրատ (@MuradMihci) 25 Şubat 2019