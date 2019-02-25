25 Şubat 2019 13:49

Balat'ta Ermeni kilisesinin duvarlarına tehdit yazıları yazıldı

İstanbul'da Balat Surp Hreşdagabet Ermeni Kilisesi’nin duvarına tehdit içerikli yazılamalar yapıldı.

Balat'ta Ermeni kilisesinin duvarlarına tehdit yazıları yazıldı

Fotoğraflar, Twitter'da @Moisgabay adlı sosyal medya kullanıcısından alınmıştır.

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    İstanbul'da Balat Surp Hreşdagabet Ermeni Kilisesi’nin duvarına ırkçı ve nefret içerikli yazılar yazıldı. Kilise duvarına yönelik saldırıya çok sayıda tepki geldi. Cemaat Vakıfları Temsilcisi Moris Levi, konuya ilişkin suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

    23 Şubat Cumartesi günü kilisenin kapısına ve duvarına İngilizce ve Arapça olarak “You are finish, Ber (sen bittin)” gibi yazılamalar yapıldı.

    Cemaat Vakıfları Temsilcisi Moris Levi imzasını taşıyan açıklamada “Bu ve bu gibi eylemler açıkça birer nefret suçudur ve toplumlarımız hala zaman zaman bu tip saldırılara maruz kalmaktadır” denildi. Suçun faillerini kınadığını belirten Levi, ilgili vakfın konuya ilişkin bağlı bulunduğu Emniyet Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunduğunu da ifade etti.

    "IRKÇI VE NEFRET SÖYLEMLERİ"

    Ermeni Patrikliği’nin Facebook sayfasında da “Balat’ta tatsız bir eylem” başlığıyla açıklama yayımlandı ve “Yönetim kurulu Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne konu ile ilgili bilgi vererek görüntüleri ve video kaydını teslim etmiştir” denildi. Açıklamanın tatamı şöyle: “23.02.2019 Cumartesi günü saat 22:30 sularında Balat Surp Hreşdagabet Ermeni Kilisesi ana giriş kapısı ve duvarına ırkçı ve nefret söylemleriyle İngilizce ve Arapça (You Are Finish, Ber) yazılar yazılmıştır. Bu eylem Balat Kilisesi Yönetim Kurulu tarafından fotoğraflanarak, elde edilen kamera görüntüsü ile derhal Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’a bildirilmiştir.Yönetim kurulu Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne konu ile ilgili bilgi vererek görüntüleri ve video kaydını teslim etmiştir.”

    PAYLAN: NEFRET ÜRETEN SİYASETE SON VERİLMELİ

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Garo Paylan saldırının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak "Nefret üreten siyasete son verilmeli" dedi. Nor Zartonk temsilcisi ve yazar Murad Mıhçı da fotoğrafları paylaştığı Twitter hesabında “Yeni Türkiye” yorumunu getirdi. (HABER MERKEZİ)

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