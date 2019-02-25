5 imam hatip ortaokulu öğrenci yetersizliğinden kapatıldı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) büyük bütçe ayırarak açtığı imam hatipler yeterli ilgi görmediği için tek tek kapanıyor. Batman, Bursa, Kocaeli ve Şanlıurfa’daki bazı imam hatip ortaokulları yeterli öğrenci olmadığı için kapatıldı. Daha önce de benzer nedenlerle bazı imam hatip okulları kapatılmıştı. Mahallelerdeki pek çok okulun imam hatip okullarına dönüştürülmesi tepki çekiyor. Aileler çocuklarını daha uzak mesafelere rağmen diğer okullara gönderiyor.

5 İMAM HATİP ORTAOKULU KAPATILDI

MEB 7 Şubat'ta illere gönderdiği resmi yazıyla bazı illerdeki imam hatiplerin öğrenci olmadığı ya da başka nedenlerle kapanma şartlarını taşıdıkları için kapatıldığını açıkladı.

Kapatılan İmam Hatip Ortaokulları:

Batman Mehmet Şimşek İmam Hatip Ortokulu

Bursa Osmangazi Bisaş İmam Hatip Ortaokulu,

Kocaeli Gölcük İhsaniye İmam Hatip Ortaokulu,

Kocaeli Gölcük Kuruçeşme İmam Hatip Ortaokulu,

Şanlıurfa Karaköprü Kırkpınar İmam Hatip Ortaokulu

5 imam hatip ortaokulunun kapatılmasına ilişkin MEB yazısı.

guncelegitim.com'da yayınlanan belgeye göre, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Abdülhalik Baş imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen yazıda Batman, Bursa, Kocaeli ve Urfa’daki bazı imam hatip ortaokullarının kapatılması teklif edildi. İncelemeye alınan, Batman Mehmet Şimşek İmam Hatip Ortaokulu’nun, Bursa Osmangazi Bisaş İmam Hatip Ortaokulu’nun, Kocaeli Gölcük İhsaniye İmam Hatip Ortaokulu’nun, Kocaeli Gölcük Kuruçeşme İmam Hatip Ortaokulu’nun ve Şanlıurfa Karaköprü Kırkpınar İmam Hatip Ortaokulu’nun kapatma şartlarını taşıdığı anlaşıldı.

MEB okulların açılıp kapanmasında İl Milli Eğitim Müdrülüklerinin görüşlerine ve onların onayına başvuruyor. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden gelen talepler neticesinde belirli bir planlama dahilinde olmayan, personel politikaları ve eğitim öğretim planlamasına uygun olmadığı düşünülen imam hatipler Bakanlık tarafından kapatılıyor.

Resmi verilere göre, 2002-2003 eğitim öğretim yılında 450 olan imam hatip lisesi sayısı 2016-2017 eğitim öğretim yılında bin 452’ye ulaştı. (HABER MERKEZİ)