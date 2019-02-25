Tiyatro Kulis: Salon kiraları pahalı, seyirci az...

Güler CENGİZ

Mersin

Tiyatro Kulis, altı yıldır Mersin’de perde açıyor. Dört kişiden oluşan Tiyatro Kulis bu günlerde dernek kurma hazırlığı içinde. Mekanlarında ziyaret ettiğimiz Tiyatro Kulis’le yerel grupların sorunlarını, sıkıntılarını ve hedeflerini konuştuk. İlk olarak dernekleşmeye neden ihtiyaç duyduklarını soruyoruz grup üyelerine. Özgür Ahmet Gönenler “Açıkçası bir proje dernek olarak başvurduğunuzda daha çok ılımlı bakılıyor. Kurumlara dernek olarak gittiğinde bir adım önde olmuş oluyorsun. Biz de bu yüzden önümüzdeki aylarda valiliğe başvurumuzu yapıp Tiyatro ve Yaratıcı Drama Derneğini kurmak istiyoruz” diyerek yanıt veriyor.

SALON SORUNU VAR

Mersin’deki tiyatro gruplarının kendine ait bir mekânları bulunmuyor. Salon sıkıntısından kaynaklı yerel tiyatro grupları yıl boyunca hazırlandıkları oyunları birkaç defa sahnelemek zorunda kalıyor. Bir dokunup bin ah işittiğimiz sohbetimize Güvenç Gümüş şu sözlerle katılıyor: “En az onun kadar önemli bir sıkıntımız daha var. Salon kiraları. Salon kiraları çok pahalı ve seyirci yeterli ilgiyi göstermiyor. Biletler çok cüzi fiyatlarla satıldığı halde seyirci sıkıntımız devam ediyor. Salon kiralarını çıkartamıyoruz.” Salonlar, yerel özel tiyatrolara cüzi bir miktarda ücretle verilmeli diyen Gümüş’e, “Yenişehir Belediyesinin yerel tiyatro gruplarıyla yaptığı yüzde 75 indirim uygulamasının diğer belediyelere ait salonlarda da hayata geçmesi gerekir” sözleriyle Özgür Ahmet Gönenler destek veriyor.

OYUNLARA İLGİ AZ

Salon sıkıntısına tiyatroseverlerin ilgisizliği eklenince işin içinden çıkmak daha da zorlaşıyor. Buna dair Bengüzar Tanrıverdi “Diyelim ki 500 kişilik salonumuz var. Oraya bir anda o kapasitede seyirci bulamıyoruz. Oysa 150-200 kişilik salonlar olsa, oraya o kapasitede seyirci bulabiliriz ve oyunu da ikinci üçüncü kez seyirci karşısına çıkarma şansımız olur. Onlar bizi, biz onları daha sık göreceğimiz için yerel tiyatrolara gitmek bir kültür haline gelebilir” değerlendirmesinde bulunuyor. Özgür Ahmet Gönenler ise “Bu yüzden ikinci bir oyun şansın olmuyor. Olsa bile gelen izleyici sayısı 70-100 kişi oluyor. Oysa 100-200 kişilik salonlarımız olsa, bir oyunu 7-8 kez oynama şansımız olur. Hem oyunumuz pişer, hem seyirci pişme fırsatı bulmuş bir oyunu izler ve bundan zevk alır, mutlu olur, hem de ben yaptığım işten keyif alırım” diyerek düşüncelerini bizlerle paylaşıyor.

‘KENDİLERİNİ GÖRMELERİNE FIRSAT YARATIYORUZ’

Tiyatro Kulis, mekan konusunda biraz daha şanslı. Küçükte olsa bir yerleri var. Mekanlarını nasıl değerlendirdiklerini Bergüzar Tanrıverdi şöyle yanıtlıyor: “Burada hem çocuklar hem de yetişkinler için drama kursumuz var. Ses, nefes, diyafram ve vücut eğitimlerimizin ardından temel tiyatro eğitimi veriyoruz. Ayrıca bu gruplarla en sonunda bir oyun çalışması yaparak, onların kendilerini sahnede görmelerine fırsat yaratıyoruz.” Kendilerinin mahalle kültürü ile yetiştiğini şimdiki çocukların bu olanağı bulamadığını belirterek söze giren Ayça Gönenler ise, “Çocuklar oyun oynamayı bilmiyor. Çocuk drama ile plan yapmayı, strateji geliştirmeyi, çatışma yaşamayı, karşısındakini dinlemeyi, oyunla öğreniyor. Biz burada bu eksiklerini gidermeye çalışıyoruz”

‘KİRALIK YÜZLEŞME’YLE TURNEYE ÇIKMAK İSTİYORUZ’

Tiyatro Kulis’in ilk oyunları “Gece Boyunca” için ilk göz ağrıları olduğunu söylüyor. Özgür Ahmet Gönenler, Gece Boyunca’ya dair “Bu bölgede iki kişilik oyun denince akla ‘Sınır’, ‘Ada’ gelir. Sürekli bu oyunlar sahnelenir. Biz bu döngüden çıkmak için bilinmeyen bir oyun tercih ettik. Okurken bile heyecan yaratan, bizi şaşırtan, aaa dedirten oyun olsun istedik. ‘Gece Boyunca’ böyle bir oyundu. Sahnelerken eğlendiğimiz, içinde kendimizi bulduğumuz, atraksiyonu aksiyonu olan güzel bir oyundu. Bu yüzden ilk göz ağrımız” ifadelerini kullanıyor.

Geçtiğimiz aylarda yazarı Kosta Kortidis’in katılımıyla dünya prömiyerini yapan “Kiralık Yüzleşme” isimli oyuyla ilgili Güvenç Gümüş şunları ifade ediyor: “Bir oyun sizi şaşırtmıyorsa seyredeni de şaşırtmaz. Kiralık Yüzleşme’de kalbimize dokunan bir yer vardı. Bu bize dokunuyorsa izleyenleri de vurur dedik. Gelen seyirci tepkilerinden de yanılmadığımızı gördük.” Özgür Ahmet Gönenler ise “Kosta Kortidis dünya prömiyeri için oyunumuza geldi, izledi ve yorumlarını bizimle paylaştı. Yeni oyunu Deli Şair’i bizimle çıkartmak istediğini söyledi. Bundan çok mutlu olduk. Kiralık Yüzleşme oyunuyla turneye çıkmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.