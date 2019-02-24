"Dikey değil, yatay mimari" diyen Erdoğan "sınırsız kat izni" verdi

31 Mart yerel seçimlerine giden süreçte, AKP’nin 17 yıllık iktidarında büyük kentler ve kıyılardaki hızla artan betonlaşma, çevre talanı, doğa katliamı nedeniyle ortaya çıkan tepkileri gidermek için “yatay mimari ve yeşil alan” vaatleri lafta kaldı. Resmi Gazete’nin 10 Ocak’taki mükerrer sayısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Eskişehir Yolu’ndaki Hazine arazisine konut ve ticaret alanı yapılması için “sınırsız kat izni “ verildi.

BİR GÜNDE 14 KARAR

Birgün'den Sebahat Karakoyun'un haberine göre Resmi Gazete’nin 10 Ocak’taki mükerrer sayısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 imar planı değişikliği kararı yayınlandı.

KAT SINIRLAMASI YOK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın mülkiyeti kamuya ait arazilerle ilgili imar değişikliklerinin onaylanmasına ilişkin kararlar arasında Eskişehir yolu üzerindeki kupon arazi de yer aldı. Daha önce üzerinde lojmanlar ve okul binası bulunduğu belirtilen Hazine’ye ait arazinin imar planı “iki buçuk emsalle kat sınırlaması olmaksızın konut ve ticaret alanı” olarak değiştirildi.

34 BİN METREKARELİK ARSA

Haberde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin son grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararlara dikkat çektiği belirterek Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yer verildi: “10 Ocak’ta mükerrerde yayınlamışlar ki çok kişi görmesin diye. Bizim genel merkezin hemen ön tarafında cadde üzerinde 34 bin 754 metrekarelik bir arsa var. Bu arsaya sınırsız kat yapılması imkânını veren Cumhurbaşkanlığı kararı. Erdoğan, hani sen ‘bizim kültürümüzle, örf, adetimizle bağdaşmıyor, bu yüksek binalara kim izin verdi’ diye bağırıyordun. Acaba Erdoğan’ın yerine başka birisi imza atıyor da onun haberi yok mu?"

Gökdelenleri 'eleştiren' Erdoğan döneminde en az 117 gökdelen yapıldı

İstanbul’a ihanet sürüyor: Yeni gökdelenlere izin verildi