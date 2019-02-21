Erdoğan'ın 31 Mart endişesi: İstediğimiz konsolidasyon sağlanmış değil

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Denizli'de seçim mitingine katıldı.

"31 Mart sadece belediye değil beka seçimidir" diyen Erdoğan, "Hâlâ istediğimiz konsolidasyon sağlanmış değil. 31 Mart'ın önemini her vatandaşa anlatmalıyız. 2023 hedeflerimize ulaşmamız açısından kritiktir" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerde CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi arasında örtülü bir ittifak olduğu iddiasını tekrarlayan Erdoğan, "Ankara'da çok enteresandır, zillet ittifakı adayının resimleri var ama resimlerinin altında CHP'nin logosu yok, HDP'nin logosu da yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Çünkü aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar" diye konuştu. Erdoğan, "Benim milletim bölücü terör örgütünün desteklediği kişilere oy verir mi? İşte zillet ittifakına inşallah 31 Mart'ta bir Osmanlı tokadı yakışır" dedi.

"Cumhur İttifakı'nın karşısına dörtlü bir çete çıkardılar. Bu dörtlü çetenin kumandasını da Kandil ve Pensilvanya'ya verdiler" diyen Erdoğan, "Millet ve memleket düşmanlarının yeni bir oyun içinde olduğunu görüyoruz. 17 yılın hesabını milletten sormak için siyaset mühendisliklerine başvuruyorlar" şeklinde konuştu.

KUYRUK AÇILIMI

Sebze-meyve fiyatlarındaki artışın serbest piyasa ekonomisiyle ilgili olmadığını öne süren Erdoğan, "Kim buna serbest piyasa diyorsa, piyasa ekonomisi diyorsa onu gelsin külahıma anlatsın" yorumunda bulundu.

Erdoğan, halkın yüksek sebze-meyve fiyatları nedeniyle ilgi gösterdiği ve uzun kuyrukların oluştuğu tanzim satış noktaları için de şu iddiada bulundu: "Diyorlar ki 'AK Parti kuyruk getirdi.' İki kuyruk var, bir kuyruk yokluklar kuyruğudur. Bu, CHP'nin dönemlerine rastlar. Şimdiki kuyruk yokluk kuyruğu değil, bereket kuyruğu, varlık kuyruğu. Nedir? Fırsatçılara ders verme kuyruğu." (HABER MERKEZİ)