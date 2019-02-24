24 Şubat 2019 14:02

Lavrov: Türkiye ile Kürtler konusunda ortak bir anlayışa varılamadı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov "Türkiye ile hangi Kürtlerin terörist sayılması konusunda ortak bir anlayışa varılamadı" dedi.

Lavrov: Türkiye ile Kürtler konusunda ortak bir anlayışa varılamadı

Fotoğraf: Sebastian Zwez/Wikimedia Commons (CC BY 3.0 DE)

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    Vietnam ve Çin ziyaretleri sırasında Vietnam, Çin ve Phoenix televizyonlarına röportaj veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Lavrov, "Türkiye ile hangi Kürtlerin terörist sayılması konusunda ortak bir anlayışa varılamadı. Türkiye’nin farklı bir tavrı var. Endişelerini anlıyoruz, ancak yine de buğday ile saman birbirinden ayrılıp, gerçekte hangi Kürt grupların aşırıcı olduğu ve hangilerinin Türkiye’nin güvenliği için tehdit oluşturduğunun görülmesi gerek" ifadelerini kullandı.

    Sputnik'in aktardığına göre Lavrov, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

    "Suriye’nin büyük bölümünde ateşkes rejimi var. Yapıcı muhalifler ve teröristlerin birbirinden ayrılması gereken İdlib’de ve elbette ABD’nin Arapların topraklarına yerleşmeye başlayan Kürtler üzerine oynayarak yarattığı sorunlar var. Belki de Washington daha sonra süreci istediği gibi yönetebilmek için olabildiğince sorun yaratma planı vardı."

    Kürtlerin eylemlerinin Türkiye’nin endişelenmesine yol açtığını söyleyen Lavrov, Soçi’de Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında yapılan üçlü zirvede "Suriye-Türkiye sınırındaki sorunun" ve "Ankara’nın bu bölgenin terörist unsurlarca kullanılmasına yönelik endişesinin" konuşulduğunu hatırlattı.

    Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Rusya, Türkiye ve İran arasında Suriye toprakları üzerinde ortak askeri operasyonlar planlanmıyor. Rusya ile İran, Suriye’de Şam’ın daveti üzerine faaliyet gösteriyor. Türkiye de kendi güvenliğine yönelik endişelerini belirtti. Şam ise Türkiye askerlerinin Suriye toprakları üzerinde olmasına karşı çıkıyor. Şam yine de kimsenin başaramadığını, yani Suriye’nin büyük bölümünde ateşkes ve hükümetle silahlı muhalefet arasında diyaloğu sağlayan Astana formatının kurulmasını destekledi." (DIŞ HABERLER)

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