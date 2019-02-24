Özer Akdemir, Ege'nin çevre mücadelesi deneyimlerini ORÇEV'e aktardı

Ege Çevre Platformu (EGEÇEP) Yürütme Kurulu Üyesi ve Gazeteci Özer Akdemir, Ordu Çevre Derneğinde (ORÇEV) maden işletmelerine karşı verilen mücadeleyi ve karşılaştıkları sorunları aktardı; kitaplarını imzaladı.

Dernek binasında yapılan söyleşinin açılışında konuşan ORÇEV Başkanı Gül Ersan, maden aramalarının, sondaj ve işletmelerinin Ordu'da da olduğunu belirterek, “Özellikle Ege Bölgesi’ndeki deneyimlerin paylaşılması bizim için önemli" dedi.

"HER YOLA BAŞVURUYORULAR"

Gazeteci ve Yazar Özer Akdemir, görsellerle desteklediği sunumunda toprağına, suyuna sahip çıkan halkın mücadelesini engellemek için şirketlerin ve yönetenlerin her yolu denediklerini vurguladı. Akdemir “Halkın maden işletmelerine karşı verdikleri mücadeleyi engellemek için eylemlerin Alman vakıfları tarafından desteklendiği yalanını yaydılar. Hatta bu konuda aslı olmayan iddiaları sahte bilgilerle kanıtlamaya çalışan kitap da basıldı” dedi. Akdemir, yazdığı “Kuyudaki Taş” adlı kitapla bu yalanı ortaya çıkardığını belgeleriyle anlattı.

"YERELLER BİRLEŞTİ"

EGEÇEP ve ORÇEV’in de bileşeni olduğu Ekoloji Birliği’nin kuruluş gerekçesini de anlatan Akdemir, “Yerellerde verilen ve birbirinden habersiz halkın kazanımını büyütmek, dayanışma ve güç birliğini oluşturmak için bir yıl önce Türkiye’nin dört tarafından çevre-ekoloji dernek ve platformları bir araya geldi ve Ekoloji Birliği’ni kurdu. Artık bir yerdeki soruna karşı mücadeleyi Türkiye’nin her tarafında duyurup dayanışmayı büyütebiliyoruz” dedi.

Akdemir, etkinlikte kitaplarını da imzaladı. (Ordu/EVRENSEL)