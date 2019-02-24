Suriyeli ailenin evine silahlı baskın: 1 kişi başından vuruldu

İstanbul Sultangazi'de Suriyeli ailenin kaldığı eve yüzleri maskeli 4 kişi tarafından silahlı baskın düzenlendi. 7 kişinin yaşadığı öğrenilen evde 1 kişi başından silahla vurularak ağır yaralandı.

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre Gazi Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katında yaşayan Suriyeli ailenin evine gece saat 00.30 sıralarında kimliği belirsiz, maskeli 4 kişi tarafından silahlı baskın düzenlendi. Eve giren şahıslar içeride bulunan 7 kişiyi etkisiz hale getirdi ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi başından vurdu.

Şahıslar olay yerinden kaçarken evde bulunanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Suriyeli mülteciyi ilk müdahaleyi yapıp hastaneye kaldırdı. Başından yaralanan mültecinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırı sonrası olay yerine gelen polis binanın girişini şerit çekerek kapattı ve evde ile bina girişinde delil aradı. Saldırı sırasında evde bulunan diğer 6 kişinin tercüman yardımıyla bilgisine başvuran polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (HABER MERKEZİ)