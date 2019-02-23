JES'e karşı mücadele eden köylüler jandarmaya ifade verdiler

Özer AKDEMİR

Köylerinin yakınına jeotermal enerji sondajı yaptırmamak için direnen Tire Başköy'den dört köylü Tire Mal Müdürlüğü görevlileri tarafından şikayet edildi. Dün Tire İlçe Jandarma Komutanlığında ifade veren köylüler kendilerinin yaşam alanlarını korumaya çalıştıklarını belirterek suçlamaları reddetti. Köylüler de mal müdürlüğü görevlileri hakkında şikayetçi oldu.

ŞİRKETİ KÖYLERİNE SOKMADILAR

Tire'ye bağlı, incir ve zeytin gibi tarım ürünleri ile geçimini sağlayan Başköylüler, köye 1 km uzaklıktaki Hazine arazisinde bir şirket tarafından JES sondajı yapılmasına karşı direnişe geçmişlerdi. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayından itibaren JES'e karşı birçok eylem ve etkinlikler gerçekleştiren Başköylüler, arazide ölçüm yapmak isteyen şirket elemanlarını köylerine sokmamışlardı. JES yapılmak istenen araziye gelip kendilerini Tire Mal Müdürlüğü görevlileri olarak tanıtarak ölçüm yapmaya çalışan kişilere resmi görevlendirme kağıtlarını soran ve kimlik göstermelerini isteyen köylülerin isteği bu kişilerce reddedilmişti. Bunun üzerine 3-4 kişilik grubu çembere alan köylüler, Kaymakam ve Mal Müdürünün gelerek bu duruma açıklık kavuşturmasını istemişlerdi. Olaylar sırasında özellikle köylü kadınlar gelen kişilere tepki göstermiş, jandarma ve Tire Mal Müdürü'nün gelmesi sonrası tartışmalar yatışmıştı.

DİRENİŞ SONRASI JES'E İZİN ÇIKMADI

İlerleyen günlerde de yaşam alanlarına JES yapılmasına izin vermemek için direnen, şirketi topraklarına sokmayan Başköylülerin kararlı tutumları sonrası Kaymakamlık bölgedeki tarımsal üretime zarar vereceği gerekçesiyle jeotermal şirketinin ÇED raporunun onaylanmadığını açıklamıştı.

KÖYLÜLERDEN 7 AY SONRA ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayların üzerinden yaklaşık 7 ay geçtikten sonra Mal Müdürlüğünde çalışan 3 görevli Başköy'den dört köylü hakkında şikayetçi oldular. Kendilerine hakaret edildiği, ellerindeki dosyanın gasp edildiği ve görevlerini yapmalarının engellendiğini ileri süren Mal Müdürlüğü çalışanlarının şikayeti sonrası Tire Jandarma Komutanlığı Başköy'den Sami Şengün, Pınar Koldaş, Muhammet Adıbelli ve Ali Ayyıldız'ı ifadeye çağırdı.

GÖREVLENDİRME BELGELERİ YOKTU

Dün İlçe jandarma komutanlığında ifade veren köylülerden Sami Şengün, suçlamaları reddederek, bu kişilerin kendilerini tanıtmadığı, ellerinde bir görevlendirme belgesi bulunmadığı ve etrafta 300'ün üzerinde köylünün olduğunu söyledi. Kendisinin görevlilerden herhangi bir dosya vs almadığını belirten Şengün, bunun olaylara dair kamera kayıtlarında da açıkça göründüğünü anlattı. Şengün, kendisini ve köylüleri tahrik eden bu kişilerden şikayetçi olduğunu da söyledi.

KÖYLÜ KADINA TACİZLİ HAKARET

Başköylülerden Pınar Koldaş da köylülerle birlikte bu kişileri kim olduklarını sorduklarında hesap vermek zorunda değiliz yanıtını aldıklarını belirterek, ‘Bunun üzerine ben de buralar bizim geçim kapımız. Hesap vermek zorundasınız’ dedim” diye konuştu. Koldaş, görevlilerden Hüseyin Tıkaç'ın kendisine “Seni Tire'de bir tenhada kıstırıp s...!” diye hakaret ettiğini söyledi. Koldaş kendisine küfür eden Hüseyin Tıkaç adlı kişiden şikayetçi olduğunu, diğerlerinden şikayetçi olmadığını dile getirdi.

Başköylülerden Muhammet Adıbelli ve Ali Ayyıldız da suçlamaları reddederek, kendilerinin kimseye hakaret ve tehdit etmediklerini söylediler. Köylüler mal müdürlüğü görevlileri hakkında ise iftira attıkları gerekçesiyle şikayetçi oldular.