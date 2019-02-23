Boşanmak isteyen kız kardeşini bıçakladı

İstanbul Kağıthane’de eşinden boşanmak isteyen bir kadın, erkek kardeşi Durmuş G’nin şiddetine maruz kaldı. Kadını önce darbeden saldırgan Durmuş G., daha sonra onu bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olay, Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, boşanmak isteyen kadın eşinin yanından iki hafta ayrılarak bir kadın arkadaşının yanına yerleşti. Ailesinin tüm ısrarlarına rağmen evine dönmek istemeyen kadın, yanına yerleştiği arkadaşıyla motosikletle gezerken ağabeyi Durmuş G.'ye rastladı. Kadınların yanına giden Durmuş G., kız kardeşini darbetmeye başladı.

Daha sonra cebindeki bıçağı çıkaran Durmuş G., kız kardeşine saldırdı. Bel, diz ve elinden yaralanan kadın yere yığılırken, saldırgan Durmuş G., yaya olarak kaçtı.

Yaralanan kadının ilk yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı kadın daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, olayın ardından kaçan Durmuş G.'yi bulmak için çalışmalara başladı. (İstanbul/DHA)