Patnosluların yerel seçimden beklentisi halkçı belediyecilik

Yunus GEÇER

Ağrı

Yerel seçimlere kısa bir zaman kaldı. Yurdun dört bir yanında adaylar projelerini halka anlatıp oy istiyor. Ağrı’nın Patnos ilçesinde yurttaşlarla ilçenin sorunlarını konuşup nasıl bir belediye istediklerini sorduk… İlçe belediyesini 2014 yılından beridir AKP yönetiyor.

"HALKLA BELEDİYE ARASINA DUVAR ÖRÜLMEMELİ"

İlçede berberlik yapan Kenan, ekonomik krizden küçük esnafın da nasibini aldığını söyleyerek “Böyle devam ederse bizim gibi küçük esnafın sonu daha çabuk gelecek” dedi. Kış aylarında ilçede yaşamanın zorluklarına da dikkat çeken Kenan, “Kışın yollar kapalı, işimize gelemiyoruz. Çocuklar okula gidemiyor, köylere yardım yok. Mağdur olan hep halk oluyor. Bizim için yerel seçim hep rant seçimidir” dedi. Patnos’ta halkın taleplerinin dikkate alınmadığını belirten Kenan, “Halkla arasına duvar ören, halkın taleplerini dikkate almayan bir belediye istemiyorum. Sadece tanıdıklarını işe alıyorlar. Belediyenin bütün imkanlarını kullanıyorlar. Belediyeleri kendilerine ve akrabalarına peşkeş çekiyorlar. Biz artık paramızın boşa gitmesini, çalınmasını istemiyoruz” dedi.

"HALKIN YÖNETİMDE OLDUĞU BİR BELEDİYE"

İnşaat işleriyle uğraşan Mustafa Kaya ise, “İnsanlar batıda her gün işten çıkarılıyor. Doğuda da iş olmadığı için çalışamıyorlar. Bunlar hep kötü giden ekonominin sonucudur. Onun da sorumlusu AKP hükümetidir” dedi. "Nasıl bir belediye istiyorsunuz?" sorumuzu “Tamamen halkın iradesinde olan, halkın tamamen yönetimde olduğu bir belediyecilik istiyoruz” diye yanıtlayan Kaya, “Patnos halkı rantçılıktan çok çekti. İhale anlaşmazlığının bütün ceremesini halka çektiriyorlar” dedi.

"İHTİYAÇLARA KULAK VERİLMELİ"

Fotoğraf: Evrensel

Üniversitede iki yıl yapı denetim bölümünü okuduktan sonra Patnos’a dönüp esnaflık yapan 25 yaşındaki Azat Yılmaz, “Gidişat ortada, halk açlık sınırının altında yaşıyor. Ülkede demokrasinin hiçbir karşılığı yok, ekonomi de öyle. Kendileri binlerce liralık ejder meyvesi yerken Türkiye halkları kuru soğana talim etmek zorunda” dedi. Yerel seçimin şaibelere çok açık olduğunu söyleyen Yılmaz, “Buna halk olarak fırsat vermemeliyiz. Bizim için de, Türkiye halkları için de, işçiler memurlar köylüler için de çok önemlidir” dedi. “Eşitlikçi, çoğulcu, halkı düşünen, yetkilerini halkın çıkarı için kullanabilecek zihniyete sahip bir belediyecilik istiyoruz. Öncelikle bölgenin ihtiyaçlarına kulak veren rantçı olmayan bir belediye istiyoruz" dedi.