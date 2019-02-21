21 Şubat 2019 21:35Son Güncellenme Tarihi: 21 Şubat 2019 21:37
HDP Ağrı Belediye eş başkan adayı Yeliz Karaaslan tahliye edildi
Geçtiğimiz hafta tutuklanan Ağrı Belediye Eş Başkan adayı Yeliz Karaaslan tahliye edildi.
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Fotoğraf: MA
Geçtiğimiz hafta "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Ağrı Belediye eş başkan adayı Yeliz Karaaslan tahliye edildi.
Karaaslan, 15 Şubat tarihinde 2014 yılında yapılan basın açıklamaları nedeniyle "terör örgütü üyeliği” ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Patnos Cezaevine gönderilen Karaaslan, tutukluluğuna avukatları tarafından yapılan itirazın ardından akşam saatlerinde tahliye edildi. (Ağrı/MA)
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