HDP Ağrı Belediye eş başkan adayı Yeliz Karaaslan tahliye edildi

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Venezuela, Brezilya sınırını kapattı: Yardım şovu ABD'nin stratejisi

Venezuela’da kendini başkan ilan eden Juan Guaido, ABD'nin gönderdiği "insani yardım"ların ülkeye girişine izin verilmesi için orduya çağrı yaptı.