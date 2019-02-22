Eti Gümüş’te 900 işçi kapı önüne konuldu

Kütahya Gümüşköy mevkiinde bulunan Eti Gümüş Maden İşleme fabrikasında çalışan 1100 işçiden 900’ü iki hafta önce işten çıkarıldı. Geçtiğimiz aralık ayında ödenmeyen 3 aylık ücretleri için eylem yapan işçiler, “Perşembenin geleceği çarşambadan belli olur. Hiçbir gerekçe gösterilmeden işten attılar. Fabrikada üretim durmuş durumda. Zarar ettiler, faturayı bize kestiler” dedi.

İşçilerden Ahmet Özdemir, “Patronun yaptığı yanlış yatırımlardan dolayı zarar eden fabrika, aslında şu an sadece işçilere para vermemek için zaman kazanıyor. Bir iki aya işçilerin yüzde 70’i geri alınır diye düşünüyorum. Önceden haftada 7 ton gümüş sevkiyatı varken, işten atmalardan hemen önce 200 kiloya düştü. Sanayi elektriğine gelen zammın etkili olduğunu düşünüyorum” dedi.

İşçilerden Osman Cihan da “Çinko fabrikasına çok büyük yatırımlar yapıp gümüşten daha fazla para kazanmak istediler. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı, zararın faturasını bize kestiler” diye konuştu.

İşten çıkarılan işçilerin ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirten işçiler, “İşçiler eve bir ekmek götürmekte zorlanıyor. Kiralarını ödeyemiyor. Kimi arkadaşlarımız ekim ayından beri, kimi arkadaşlarımızın kasım-aralıktan beri maaşları yatmıyor. Yetkililer maaşlarınız şu zamanda yatar dahi demiyorlar” dedi.

İşçiler ayrıca gümüş ve çinko işlemenin zorluklarına da dikkat çekti. Kimyasallarla çalıştıklarını ifade eden Ahmet Özdemir, “Bizim fabrikamızda akıllara gelen bütün zehirli maddeler var. Siyanür, asit, polimer, elektroliz, kireç gibi birçok madde kullanılıyor. Bunlara bağlı hastalık vakaları yaşandığı zaman Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesine sevk ediliyor” dedi.

İşçilerin verdiği bilgiye göre fabrikanın yanında bulunan Dulkadiroğlu köyü halkı 1976’da topluca göç etmiş. İşçiler bunun sebebini “Sulardaki arsenik maddesinin fazla çıkması ve insanların 50 yaşını bile görememesi” şeklinde açıklıyor. (Kütahya/EVRENSEL)

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