KÃ¼tahya Eti GÃ¼mÃ¼ÅŸâ€™te binlerce iÅŸÃ§i 3 aydÄ±r maaÅŸ alamÄ±yor

KÃ¼tahya GÃ¼mÃ¼ÅŸkÃ¶y mevkiinde bulunan Eti GÃ¼mÃ¼ÅŸ maden iÅŸleme fabrikasÄ±ndaki iÅŸÃ§iler, dÃ¼n sabah saatlerinde Ã¼cretlerini alamadÄ±klarÄ± iÃ§in iÅŸ bÄ±raktÄ±.

Kütahya GümüÅŸköy mevkiinde bulunan Eti GümüÅŸ maden iÅŸleme fabrikasÄ±ndaki iÅŸçiler, dün sabah saatlerinde ücretlerini alamadÄ±klarÄ± için iÅŸ bÄ±raktÄ±. Ä°ÅŸletme içinde üretim merkezinde, idari ofise yürüyen 300’den fazla iÅŸçi, üç aydÄ±r maaÅŸlarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

Ä°dari merkezin önünde toplanan iÅŸçiler, fabrika yetkililerinin açÄ±klama yapmamalarÄ±nÄ± protesto etti. Üç aydÄ±r ücretlerini alamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren iÅŸçiler, “Bu iÅŸi artÄ±k çözeceÄŸiz” diyerek tepkilerini gösterdi. Ä°ÅŸ bÄ±rakma eylemini gerçekleÅŸtiren iÅŸçiler, 600’e yakÄ±n iÅŸçinin 15 gün önce iÅŸten çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bildirdi. Ä°ÅŸçilere herhangi bir açÄ±klama yapÄ±lmazken, iÅŸçiler eylemlerine devam edeceklerini dile getirdi.

TARTIÅžMALI HOLDÄ°NG, KRÄ°Z FIRSATÇILIÄžI VE ÖZELLEÅžTÄ°RMELER Ä°LE BÜYÜDÜ

Eylemle birlikte gündeme gelen Eti GümüÅŸ iÅŸletmesi ve iÅŸletmenin sahibi YÄ±ldÄ±zlar SSS Holding oldukça tartÄ±ÅŸmalÄ± bir geçmiÅŸe sahip. 90’lÄ± yÄ±llarda seramik bayiliÄŸinden enerji, seramik, madencilik gibi sektörlerde milyarlarca dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mlara sahip bir holdinge dönüÅŸen YÄ±ldÄ±zlar SSS Holding’in durumu son yÄ±llarda kötüye gidiyor.

ÇankÄ±rÄ±’da 1100’den fazla iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸletme, pek çok kez iÅŸçi eylemlerine tanÄ±klÄ±k ederken, iÅŸletme bu yÄ±lÄ±n Eylül ayÄ±nda kapandÄ±. Eti GümüÅŸ AÅž’nin de kriz koÅŸullarÄ±nda iÅŸçi maliyetlerini düÅŸürmeye dönük adÄ±mlar attÄ±ÄŸÄ± bilinirken, aynÄ± holdingin enerji yatÄ±rÄ±mlarÄ±nda da sorunlar bulunuyor

2000’li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda kriz fÄ±rsatçÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile batan seramik fabrikalarÄ±na düÅŸük faizli krediler ile yatÄ±rÄ±m gerçekleÅŸtiren holding, ilk büyük atÄ±lÄ±mÄ±nÄ± Eti GümüÅŸ AÅž ile yaptÄ±. 2004 yÄ±lÄ±nda 40 milyon dolar gibi komik bir miktara fabrikanÄ±n özelleÅŸtirme ihalesini kazanan holding, sadece iÅŸletmenin net varlÄ±klarÄ± sayesinde bile kâr elde etti.

KÜTAHYA’DA ETÄ° GÜMÜÅž BAÅžTA OLMAK ÜZERE,BÄ°RÇOK Ä°ÅžLETME ÖZELLEÅžTÄ°RÄ°LDÄ°

CHP Kütahya Milletvekili, SaÄŸlÄ±k, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Ä°ÅŸler Komisyonu üyesi Dr. Ali FazÄ±l Kasap da, Kütahya’da gerçekleÅŸen özelleÅŸtirmeler sonucunda yaklaÅŸÄ±k 12 bin iÅŸçinin maÄŸdur olduÄŸunu ve mevcutta çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin özlük haklarÄ± da baÅŸta olmak üzere birçok sorunla boÄŸuÅŸtuÄŸuna dikkat çekti.

Kasap, AKP’nin Kütahya’da eldekileri satmaktan baÅŸka hiçbir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, özelleÅŸtirilen birçok fabrikada çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin maaÅŸlarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ±na, evlerine ekmek dahi götüremediklerine dikkat çekerek, “Kütahya, Türkiye’nin ne hale geldiÄŸinin bir fotoÄŸrafÄ±dÄ±r” dedi.

Kasap, son günlerde binlerce iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 2004 yÄ±lÄ±nda özelleÅŸtirilen Eti GümüÅŸ’te yaÅŸanan iÅŸ bÄ±rakma eylemine de deÄŸinerek çalÄ±ÅŸan binlerce iÅŸçinin 3 aydÄ±r maaÅŸlarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek ÅŸöyle dedi: “Kütahya’da Eti GümüÅŸ baÅŸta olmak üzere, Manyezit iÅŸletmeleri (KÜMAÅž), Seyitömer linyit iÅŸletmeleri, Kütahya Azot FabrikasÄ± da olmak üzere birçok iÅŸletme özelleÅŸtirildi. Burada çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerimiz özelleÅŸtirme maÄŸduru oldu. Bu kuruluÅŸlarÄ±n özelleÅŸtirilme aÅŸamasÄ±nda istihdam artacak dendi ama birçok iÅŸçi iÅŸinden oldu. Åžu an mevcutta çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerimiz de Eti GümüÅŸ’te olduÄŸu gibi haklarÄ±nÄ± almakta zorlanÄ±yor ve özlük haklarÄ± resmen gasp ediliyor. Bu durumu kabul etmemiz mümkün deÄŸildir.”

Kasap, Kütahya’nÄ±n daralan ekonomisi, özelleÅŸtirilen fabrikalarÄ±, kamu yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n yetersizliÄŸi, özel sektörün gerekli giriÅŸimlerde bulunmamasÄ± nedeniyle sürekli göç verdiÄŸine bunun sonucu olarak birçok KütahyalÄ± vatandaÅŸÄ±n iÅŸsiz durumda olduÄŸunu söyledi. Kasap, Kütahya’nÄ±n günden güne eridiÄŸine dikkat çekerek, AKP iktidarÄ±nÄ±n Kütahya’nÄ±n sorunlarÄ±nÄ± çözmekten çok bu sorunlarÄ± görmezden geldiÄŸini belirterek, “bu saltanat düzenine son vereceÄŸiz” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 16:37

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