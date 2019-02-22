Pentagon, Suriye'de birkaç yüz asker bırakacaklarını duyurdu

Pentagon, Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurmak için uluslararası bir koalisyona destek vermek üzere birkaç yüz asker bırakacağını açıkladı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, "ABD, uluslararası bir gücün parçası olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda birkaç yüz asker bırakacak. Ayrıca ABD Suriye’nin güneyindeki El Tanif garnizonundaki varlığını sürdürecek." dedi.

Binbaşı Robertson, "Bu çok uluslu gözlem gücü ABD güçleriyle bölgede istikrarı sağlayacak ve DEAŞ’ın geri gelmesini engelleyecek, öncelikli olarak NATO müttefiklerinden oluşacaktır." diye konuştu.

Az sayıdaki bu askerlerin dışında Suriye'deki diğer askerlerin çekileceğini belirten Binbaşı Robertson, ABD öncülüğündeki bu koalisyona katılacak ülkeler konusunda da ise yorum yapmaktan kaçındı.

Bir gazetecinin "Bu bir güvenli bölge midir?" sorusuna ise Robertson, "Terminoloji olarak güvenli bölgedir." yanıtını verdi.

BEYAZ SARAY DA 200 ASKER BIRAKILACAK DEMİŞTİ

Beyaz Saray da, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından yaklaşık 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını duyurmuştu. Askerlerin Suriye'de kalma gerekçesi ise "barışı koruma" olarak açıklandı.

AA'nın haberine göre Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinden kısa süre sonra ABD'nin Suriye'den çekilme süreciyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sanders, açıklamasında, "Yaklaşık 200 askerlik barışı koruma görevli küçük bir grup Suriye'de bir süre daha kalacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, aralık ayında yaptığı açıklamada, Suriye'de IŞİD'in neredeyse bitirilme noktasına geldiğini ve artık ABD askerlerinin bu ülkeden çekileceğini ifade etmişti. Trump'ın Suriye'den çekilme kararını Erdoğan'a bildirdiği telefon görüşmesinde, Erdoğan'ın ABD'nin bu şartlarda bölgeden hızla çekilmesinin doğru olmayacağı görüşünü belirttiği aktarılmıştı.

ABD'nin destek verdiği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), IŞİD'in Suriye'de işgal altında tuttuğu son kasaba olan Baghuz'a yönelik operasyonu devam ediyor. (DIŞ HABERLER)

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