Google'ın doodle yaptığı "Timsah avcısı" Steve Irwin kimdir?

Arama motoru devi Google, Avustralyalı belgesel filmci Steve Irwin için özel bir doodle yayınladı. Peki "Timsah Avcısı" programıyla dünya genelinde adını duyuran Steve Irwin kimdir?

İLK TİMSAHINI 9 YAŞINDA YAKALADI

Irwin daha çocuk yaşlarında, ailesine timsah ve diğer sürüngenlerin taşınmasında ve hayvanat bahçesi hayvanlarının bakımında yardım etmeye başlar. Dokuz yaşında ilk timsahını yakalar. Timsahların ve yılan gibi diğer sürüngenlerin de yakalanmasında ve taşınmasında öncü bir uzman olur. Zehirli yılanlarla neredeyse her gün çalıştığı halde asla ısırılmamıştır.

1991 yılında, daha sonra adı Australia Zoo olacak Queensland'daki Reptile & Fauna Park 'ı ailesinden devralır ve karısı Terri ile birlikte çalıştırmaya başlar. Hayvanat bahçesinin, kendilerini sürüngenlerin tehdidi altında hissedenlere yardım eden bir kurtarma takımı da vardır. Hayvanlar yakalanıp insani yerleşimden uzak yerlere bırakılır.

VATOZ İĞNESİ NEDENİYLE ÖLDÜ

Irwin, 4 Eylül 2006 tarihinde Büyük Set Resifi'nde bir belgesel film çalışması sırasında Queensland eyaletinin Büyük Mercan Kayalıkları'nda dalarken iri bir dikenli vatozun saldırısına uğrayıp vatozun kuyruğundaki iğneyi kalbine defalarca sokması sonucu hayatını kaybetmiştir.

Steve Irwin | Fotoğraf: Richard Giles-rich115/Flickr (CC BY-SA 2.0)

IRWIN'İN SON SÖZLERİ

Çoğu insan tarafından timsah adam olarak da bilinen Steve Irwin, yaşamını yitirdiği vatoz saldırısı sırasında yanında bir tek kameramanı Justin Lyons vardı. Yıllar sonra Lyons, Steve Irwin'in ölümüyle ilgili ilk defa açıklamalarda bulundu:

"Kameram açıktı. Şöyle düşünüyordum: 'Bu harika bir çekim olacak. Kesinlikle belgeselde yer alacak görüntüler olacak, bu harika!' Sonra birden vatoz önüne geçiverdi ve kuyruğunu göğsüne çılgınca saplamaya başladı."

"Ona sürekli olarak: 'Çocuklarını düşün Steve. Dayan, dayan, dayan!' gibi şeyler söylüyordum. Sonra bana son derece sakin bir şekilde baktı ve 'Ölüyorum.' dedi. Bu, son sözü oldu."

Irwin'in son anlarına ilişkin aktarımları Evrim Ağacı'ndan okuyabilirsiniz.

TİMSAH AVCISI

Irwin'in televizyon dizisi Timsah Avcısı (Crocodile Hunter) 137 ülkede 500 milyon kişi tarafından izlenmiştir. Dizide sadece Timsah Avcısı bölümleri değil, Croc Files (Timsah dosyaları), Croc Diaries (Timsah günlüğü) ve sinema filmi Crocodile Hunter da (Timsah avcısı) vardır. Dizinin geliri hayvan koruma örgütlerine bırakılmıştır. Irwin'in dizisi, çekim çalışmaları Antarktika'daki balinaları, mors balıklarını ve penguenleri rahatsız ettiği yönünde çevrecilerin sert eleştirileri sonucu durdurulur. Bu suçlamalar Avustralya hükümetince yapılan incelemelerle çürütülür.

Steve Irwin Australia Zoo'da bir timsahı elleriyle besliyor. | Fotoğraf: Richard Giles-rich115/Flickr (CC BY-SA 4.0)

STEVE IRWIN YABANHAYATINI KORUMA ÖRGÜTÜ

Irwin'ın hayvan koruma örgütü SIWF (Steve Irwin Wildlife Foundation - Steve Irwin Vahşihayat Vakfı) ve hayvanat bahçesi, türleri tehdit altında olan hayvanların üretilmesi için programlar yürütür. Sevilmeyen hayvanların da yaşama hakkı olduğunu düşünüp dizisinde bunu herkese göstermek isteyen Irwin, nasıl bir olayın içinde olduğunu bildiğini ve bir hayvan tarafından ısırılırsa suçun kendisinde olacağını söylüyordu. (HABER MERKEZİ)