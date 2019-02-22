22 Şubat 2019 01:11
Son Güncellenme Tarihi: 22 Şubat 2019 01:37

Google'ın doodle yaptığı "Timsah avcısı" Steve Irwin kimdir?

Google, "Timsah Avcısı" adlı televizyon programıyla dünyaca ünlenen Steve Irwin'ın 57'nci doğum gününü kutladı.

GÜNCELLENDİ
Google'ın doodle yaptığı "Timsah avcısı" Steve Irwin kimdir?

Google'ın Steve Irwin için hazırladığı doodle görsellerinden ekran görüntüsü.

    • Paylaş

    Arama motoru devi Google, Avustralyalı belgesel filmci Steve Irwin için özel bir doodle yayınladı. Peki "Timsah Avcısı" programıyla dünya genelinde adını duyuran Steve Irwin kimdir?

    İLK TİMSAHINI 9 YAŞINDA YAKALADI

    Irwin daha çocuk yaşlarında, ailesine timsah ve diğer sürüngenlerin taşınmasında ve hayvanat bahçesi hayvanlarının bakımında yardım etmeye başlar. Dokuz yaşında ilk timsahını yakalar. Timsahların ve yılan gibi diğer sürüngenlerin de yakalanmasında ve taşınmasında öncü bir uzman olur. Zehirli yılanlarla neredeyse her gün çalıştığı halde asla ısırılmamıştır.

    1991 yılında, daha sonra adı Australia Zoo olacak Queensland'daki Reptile & Fauna Park 'ı ailesinden devralır ve karısı Terri ile birlikte çalıştırmaya başlar. Hayvanat bahçesinin, kendilerini sürüngenlerin tehdidi altında hissedenlere yardım eden bir kurtarma takımı da vardır. Hayvanlar yakalanıp insani yerleşimden uzak yerlere bırakılır.

    VATOZ İĞNESİ NEDENİYLE ÖLDÜ

    Irwin, 4 Eylül 2006 tarihinde Büyük Set Resifi'nde bir belgesel film çalışması sırasında Queensland eyaletinin Büyük Mercan Kayalıkları'nda dalarken iri bir dikenli vatozun saldırısına uğrayıp vatozun kuyruğundaki iğneyi kalbine defalarca sokması sonucu hayatını kaybetmiştir.

    Steve Irwin | Fotoğraf: Richard Giles-rich115/Flickr (CC BY-SA 2.0)

    IRWIN'İN SON SÖZLERİ

    Çoğu insan tarafından timsah adam olarak da bilinen Steve Irwin, yaşamını yitirdiği vatoz saldırısı sırasında yanında bir tek kameramanı Justin Lyons vardı. Yıllar sonra Lyons, Steve Irwin'in ölümüyle ilgili ilk defa açıklamalarda bulundu:

    "Kameram açıktı. Şöyle düşünüyordum: 'Bu harika bir çekim olacak. Kesinlikle belgeselde yer alacak görüntüler olacak, bu harika!' Sonra birden vatoz önüne geçiverdi ve kuyruğunu göğsüne çılgınca saplamaya başladı."

    "Ona sürekli olarak: 'Çocuklarını düşün Steve. Dayan, dayan, dayan!' gibi şeyler söylüyordum. Sonra bana son derece sakin bir şekilde baktı ve 'Ölüyorum.' dedi. Bu, son sözü oldu."

    Irwin'in son anlarına ilişkin aktarımları Evrim Ağacı'ndan okuyabilirsiniz.

    TİMSAH AVCISI

    Irwin'in televizyon dizisi Timsah Avcısı (Crocodile Hunter) 137 ülkede 500 milyon kişi tarafından izlenmiştir. Dizide sadece Timsah Avcısı bölümleri değil, Croc Files (Timsah dosyaları), Croc Diaries (Timsah günlüğü) ve sinema filmi Crocodile Hunter da (Timsah avcısı) vardır. Dizinin geliri hayvan koruma örgütlerine bırakılmıştır. Irwin'in dizisi, çekim çalışmaları Antarktika'daki balinaları, mors balıklarını ve penguenleri rahatsız ettiği yönünde çevrecilerin sert eleştirileri sonucu durdurulur. Bu suçlamalar Avustralya hükümetince yapılan incelemelerle çürütülür.

    Steve Irwin Australia Zoo'da bir timsahı elleriyle besliyor. | Fotoğraf: Richard Giles-rich115/Flickr (CC BY-SA 4.0)

    STEVE IRWIN YABANHAYATINI KORUMA ÖRGÜTÜ

    Irwin'ın hayvan koruma örgütü SIWF (Steve Irwin Wildlife Foundation - Steve Irwin Vahşihayat Vakfı) ve hayvanat bahçesi, türleri tehdit altında olan hayvanların üretilmesi için programlar yürütür. Sevilmeyen hayvanların da yaşama hakkı olduğunu düşünüp dizisinde bunu herkese göstermek isteyen Irwin, nasıl bir olayın içinde olduğunu bildiğini ve bir hayvan tarafından ısırılırsa suçun kendisinde olacağını söylüyordu. (HABER MERKEZİ)

    Google, Sevgililer Günü'ne özel 'börtü böcekli' doodle yayınladı

    Google, Sevgililer Günü'ne özel 'börtü böcekli' doodle yayınladı

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Kitaplarda ve süreli yayınlarda KDV'yi sıfırlayan teklif yasalaştı
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    IŞİD VE Nusra kimin çocukları?

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Avrupa "terörist vatandaşlarını" alacak mı?

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Kriz götürür mü?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Hangisi daha değerlidir? Kadın eş değer mi, alt değer mi?

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    İktidarın durumu kötü; ama!

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Talimatla kriz yönetimi

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Dilek Dündar'ın isyanı: Hukuksuzluğa son verin

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Suriye'de ne oluyor, ne olmuyor?

     Mustafa KÖZ
    Mustafa KÖZ

    Şüpheli turşu paketi

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Soğan

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Vatanın, bayrağın bekası adına!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Photoshop
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Türk Traktör işçisi: Bu sefer oy değil, bir ders verilmeli
    Türk Traktör işçisi: Bu sefer oy değil, bir ders verilmeli

    Ekonomik kriz, tanzim satışlar, enflasyon... Ülkedeki ekonomik durum daha önce AKP'ye oy veren işçilerin yerel seçim tercihlerini de etkiliyor.

    İZENERJİ işçileri delege seçimlerinde ‘kırmızı liste’ dedi
    İZENERJİ işçileri delege seçimlerinde ‘kırmızı liste’ dedi

    16 Mart'ta genel kurulunu yapacak İzmir Genel-İş 2 No'lu Şube delege seçimlerini tamamladı.

    Faşizme karşı direniş örgütü: Beyaz Gül
    Faşizme karşı direniş örgütü: Beyaz Gül

    76 yıl önce bugün, 22 Şubat 1943’te idam edilen “Beyaz Gül” grubu üyeleri, Hitler faşizmine karşı verilen mücadelenin önemli sembollerinden.

    GÜNCELLENDİ
    "Alparslan Türkeş Üniversitesi" teklifi Mecliste kabul edildi
    "Alparslan Türkeş Üniversitesi" teklifi Mecliste kabul edildi

    Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesi teklifi kabul edildi.

    Danıştay, Amasra'daki termik santral için "ÇED olumlu" raporunu bozdu
    Danıştay, Amasra'daki termik santral için "ÇED olumlu" raporunu bozdu

    Danıştay, Amasra'da kurulması planlanan termik santral için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği "ÇED olumlu" raporunu bozdu.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela, Brezilya sınırını kapattı: Yardım şovu ABD'nin stratejisi
    Venezuela, Brezilya sınırını kapattı: Yardım şovu ABD'nin stratejisi

    Venezuela’da kendini başkan ilan eden Juan Guaido, ABD'nin gönderdiği "insani yardım"ların ülkeye girişine izin verilmesi için orduya çağrı yaptı.

    Şırnak'ta İYİ Parti'nin il ve ilçe yönetimleri AKP'ye geçti
    Şırnak'ta İYİ Parti'nin il ve ilçe yönetimleri AKP'ye geçti

    Şırnak'ta, İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Hacı Özer'in de aralarında bulunduğu 874 kişi, partilerinden istifa edip AKP'ye geçti.

    GÜNCELLENDİ
    27 barış akademisyenine hapis cezası
    27 barış akademisyenine hapis cezası

    "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı barış bildirisini imzaladığı için yargılanan 27 barış akademisyenine hapis cezası verildi.

    Komünist Manifesto 171 yaşında
    KOMÜNİST MANİFESTO 171 YAŞINDA

    GÜNCELLENDİ
    Google'ın doodle yaptığı "Timsah avcısı" Steve Irwin kimdir?
    Google'ın doodle yaptığı "Timsah avcısı" Steve Irwin kimdir?
    GÜNCELLENDİ
    Benfica ile berabere kalan Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
    Benfica ile berabere kalan Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
    Fenerbahçe, Zenit'e 3-1 mağlup oldu, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
    Fenerbahçe, Zenit'e 3-1 mağlup oldu, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
    GÜNCELLENDİ
    ‘Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'ni konuştuk
    ‘Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'ni konuştuk
    GÜNCELLENDİ
    TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski, işçi sağlığına önem vermiyor
    TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski, işçi sağlığına önem vermiyor

    TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski, fabrikasındaki meslek hastalıklarını tespit eden İşyeri Hekimi Dr. Ahmet Tellioğlu'yu işten atmıştı.

    "Kürdistani yerel seçim ittifakı" protokol imzaladı
    "Kürdistani yerel seçim ittifakı" protokol imzaladı

    "Kürdistani yerel seçim ittifakı" içinde yer alan partiler, Diyarbakır'da ittifak protokolü imzaladı.

    Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy MHP'den istifa etti
    Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy MHP'den istifa etti

    MHP'de ihraç istemiyle disipline sevk edilen Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy partisinden istifa etti.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan'ın 31 Mart endişesi: İstediğimiz konsolidasyon sağlanmış değil
    Erdoğan'ın 31 Mart endişesi: İstediğimiz konsolidasyon sağlanmış değil

    Denizli'deki mitingde konuşan Tayyip Erdoğan, "Hâlâ istediğimiz konsolidasyon sağlanmış değil. 31 Mart'ın önemini vatandaşa anlatmalıyız" dedi.

    İZELMAN'da yeni teklif yok, sendika sokağa çıkma sinyali verdi
    İZELMAN'da yeni teklif yok, sendika sokağa çıkma sinyali verdi

    İZELMAN'ın toplu iş sözleşmesi görüşmesinde yeni bir zam teklifi verilmedi. Yüzde 22,3'lük teklif yenilendi.

    GÜNCELLENDİ
    Akademisyene "Şehit ailesini ziyaret" cezası iptal edildi
    Akademisyene "Şehit ailesini ziyaret" cezası iptal edildi

    Barış bildirisine imza attığı için hakkında “şehit ailesini ziyaret etmesi” hükmü verilen Gülsün Güvenli’nin yaptığı itiraz kabul edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Anadili üzerindeki yasakçı uygulamalara karşı mücadele çağrısı
    Anadili üzerindeki yasakçı uygulamalara karşı mücadele çağrısı

    İnsan Hakları Derneği ve HDK, 21 Şubat Anadili Günü'nde anadilleri üzerindeki yasakçı uygulamalara karşı mücadele çağrısı yaptı.

    Kleopatra Koyu'nun kiralanması protesto edildi: Yapılaşma istemiyoruz
    Kleopatra Koyu'nun kiralanması protesto edildi: Yapılaşma istemiyoruz

    Antalya'nın Kemer ilçesindeki Kleopatra Koyu'nun ihaleyle kiralanmasına karşı eylem yapıldı.

    Bornova Belediyesine grev kararı asıldı
    Bornova Belediyesine grev kararı asıldı

    Genel İş İzmir 7 No.lu Şube, Bornova Belediyesinde toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararını belediye binalarına astı.

    EMEP Malatya’da seçime bağımsız adaylarla girecek
    EMEP Malatya’da seçime bağımsız adaylarla girecek

    EMEP, Malatya’da bağımsız adaylarla seçime girecek: Adaylar Yönetimimizin her aşamasında emekçiler olacak.

    Ankara’da kadınlar katledilen Döndü Şengül için yürüdü
    Ankara’da kadınlar katledilen Döndü Şengül için yürüdü

    Ankara'da kadınlar, kızını istismar eden eşine dava açtığı için öldürülen Döndü Şengül için yürüdü.

    GÜNCELLENDİ
    Demokrasi güçleri: Pusulayı demokrasiden yana çevirme zamanı
    Demokrasi güçleri: Pusulayı demokrasiden yana çevirme zamanı

    Demokrasi İçin Birlik, Diyalog Grubu, Yurttaş Girişiminin toplantısında yerel seçimlerin demokrasi krizinden çıkışta fırsat olabileceği belirtildi.

    Urfa'da 7 esnaf, 14 yaşında bir çocuğa istismarda bulundu
    Urfa'da 7 esnaf, 14 yaşında bir çocuğa istismarda bulundu

    Urfa Ceylanpınar’da 14 yaşındaki bir çocuk, ilçede esnaflık yapan 7 erkeğin cinsel istismarına maruz kaldı.

    Çocuklara istismarda bulunan korucu için tutuksuz yargılanma kararı
    Çocuklara istismarda bulunan korucu için tutuksuz yargılanma kararı

    Hakkari Yüksekova'da çocuklara cinsel istismarda bulunan korucunun tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

    KESK Kadın Komisyonu: Eşitlikçi ve özgürlükçü yerel yönetim istiyoruz
    KESK Kadın Komisyonu: Eşitlikçi ve özgürlükçü yerel yönetim istiyoruz

    KESK Kadın Komisyonu, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü yerel yönetimlerden yana oy kullanma çağrısında bulundu.

    Zorla büst öptürenlere ödül gibi ceza
    Zorla büst öptürenlere ödül gibi ceza

    İbrahim Çay'a ırkçı saldırıda bulunurak zorla Atatürk büstü öptüren şahıslara ödül gibi cezalar verildi.