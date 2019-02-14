Google, Sevgililer Günü'ne özel 'börtü böcekli' doodle yayınladı

Google'ın anasayfasını ziyaret edenleri 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanmış doodle karşılıyor.

Solucan, uğur böceği ve örümceklerin yer aldığı ''doodle'''a tıklayanlar, doğrudan arama sonuçlarına yönlendirilmek yerine Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan animasyon ile karşılaşıyor. Kullanıcılar, videonun ardından "Sevgililer Günü" arama sonuçlarına ulaşabiliyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor. (HABER MERKEZİ)

Mutlu aşk mümkündür

Özgür aşk, serbest aşk

Adnan Özyalçıner, Sennur Sezer için yazdı

Aşkın evrimi: Çok derin mevzu