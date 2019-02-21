Şırnak'ta İYİ Parti'nin il ve ilçe yönetimleri AKP'ye geçti

Şırnak'ta, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Tatar, Belediye Başkan Adayı Hacı Özer ile 7 ilçenin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 874 kişi, partilerinden istifa ederek AKP'ye geçti.

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre il başkanlığında düzenlenen törende AKP İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Hasan Tatar ve Hacı Özer'e parti rozeti taktı.

Hasan Tatar "İYİ Parti İl Başkanı olarak teşkilatlarımla beraber istifa edip, AK Parti teşkilatına geçtim. Memleket sevdalısı olarak ve Cumhurbaşkanımızın cesaretinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Dünya çapında böyle bir genel başkan yoktur. Cesaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Her zaman başkanımızın yanındayız. İl, ilçe, beldeler ile birlikte tümüyle istifa ettik. Ben daha önce AK Parti’nin bir temsilcisi, bir üyesi olarak bazı nedenlerden dolayı ayrıldım. O parti bana göre değildi. Ben tekrar yuvaya dönüyorum" diye konuştu.

Hacı Özer de "Türkiye’nin birlik ve beraberliği için AKP’ye geçtiğini" söyledi. (HABER MERKEZİ)