Yazar Perihan Mağden ve Gazeteci İnan Ketenciler’in davası ertelendi

Köşe yazarı Perihan Mağden ve Gazeteci İnan Ketenciler’in, Perihan Mağden’in Nisan 2016 tarihinde Nokta dergisinde yayımlanan bir yazısı gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandıkları davanın 6. duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mağden ve Ketenciler’in katılmadığı duruşmada avukatlar hazır bulundu. Duruşmada Ketenciler’in avukatı esasa ilişkin savunma yapmak için ek süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın 21 Mart saat 12.05’te görülmesine karar verdi. (MEDYA SERVİSİ)

Yazar Mağden ve Gazeteci Öğreten'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' cezası