Yazar Mağden ve Gazeteci Öğreten'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' cezası

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Yazar Perihan Mağden ve Gazeteci Tunca Öğreten’e “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 7’şer bin lira adli para cezası verildi. Mahkeme, aynı dava kapsamında yargılanan gazeteciler Orhan Şahin ve Mehmet Çağlar’ın da beraatine karar verdi. Öğreten kararın açıklanmasının ardından, “Elçiye zeval oldu” dedi.

Nokta dergisinin ‘Erdoğan Selfiesi’ kapağının Eylül 2015’te toplatılmasının ardından derginin yazarı Perihan Mağden 14 Eylül 2015’te diken.com.tr'nin o dönemki editörü Tunca Öğreten’e konuşmuş ve söyleşide Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Köşeye sıkışmış kaplan, bir hayvan gibi” benzetmesi yapmıştı. Söyleşiye, Yurt gazetesinin internet sitesinde de yer verilmişti. Söyleşinin ardından yazar Perihan Mağden, söyleşiyi yapan Tunca Öğreten ile söyleşiyi internet sitesinde yayınlayan Yurt gazetesinin o dönemki yöneticileri Orhan Şahin ve Mehmet Çağlar Tekin hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla dava açılmıştı. Yazar Mağden ile gazeteciler Öğreten, Şahin ve Çağlar’ın yargılandıkları davanın karar duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada Tunca Öğreten ve avukatı Sevgi Kalan ile Mağden’in avukatı Melike Polat hazır bulundu. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’nun aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci de duruşmayı izledi.

‘BU OLAYDA SADECE ELÇİYİM’

Gazeteci Tunca Öğreten esas hakkındaki savunmasında, “Bu bir söyleşiydi. Söyleşide sorduğum soruların cevaplarını alıp yazıya döktüm ve bana ne söylendiyse onu yazdım. Perihan hanım da edebiyatçı olduğu için bir teşbih yaptı. Ben de bunda bir hakaret unsuru olduğunu düşünmedim. Cumhurbaşkanına hakaret gibi bir kastım yoktu. Ben bu olayda sadece elçiyim. Bugün ‘Elçiye zeval olmaz’ atasözünün geçerliliğini koruyup korumadığını göreceğiz.” diyerek beraatini talep etti. Öğreten’in avukatı Sevgi Kalan da Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını hatırlatarak, suçlama konusu söyleşinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi. Avukat Melike Polat ise, söyleşide şiddet çağrısı olmadığını ve suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat talebinde bulundu.

ŞAHİN VE ÇAĞLAR’A BERAAT

Verilen aranın ardından kararını açıklayan Hâkim Nursel Bedir, Yurt gazetesi eski çalışanları Şahin ve Çağlar’ın beraatine hükmetti. Bedir, Öğreten ve Mağden hakkında ise 7’şer bin TL’lik adli para cezası verdi. Bedir, Öğreten ve Mağden’in yeniden suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığını iddia ederek hükmün açıklanmasını geri bırakmadı. Kararın açıklanmasının ardından Öğreten, “Elçiye zeval oldu” dedi. Karar istinaf mahkemesine taşınacak.

‘DÜPEDÜZ ORANTISIZ BİR CEZA’

Kararı yorumlayan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Uluslararası gazetecilik örgütleri gibi RSF de çağdaş dünyada eleştirilere karşı cumhurbaşkanlarına veya ülke liderlerine cezai olarak özel koruma getiren TCK’nın 299 veya benzer maddelerinin prensip olarak çağdaş yaşamda yeri olmadığına inanıyor. Avrupa Parlamentosu’nun uzman hukuk kurulu olan Venedik Komisyonunun tavsiyesine uygun olarak bu maddenin daha fazla zarar veremeden yürürlükten kaldırılmasını bekliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçildiği Ağustos 2014’ten bugüne kadar 54 gazeteci muhabir ve çizer bu maddeden hapis veya para cezasına mahkum edildi. Kaldı ki 7 bin TL’lik ceza AİHM içtihatları bakımından düpedüz orantısız bir cezadır.” dedi.

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