Özgür Gündem davasında Hatip Dicle’ye yakalama kararı

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Genel Yayın Yönetmenleri Hüseyin Aykol, Zana Kaya ve gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ile Kürt Siyasetçi Hatip Dicle’nin “hükümeti, yargı organlarını veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama” ve “Türk milletini, cumhuriyetini ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama” suçlamalarıyla yargılandığı davanın 11. duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Aykol, Kaya, Kızılkaya ve Dicle’nin katılmadığı duruşmada hazır bulunan Avukat Özcan Kılıç, yargılanan isimlerin daha önceki duruşmalarda yaptıkları savunmaları tekrar ettiğini söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti ise Hatip Dicle hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek bir sonraki duruşmanın 28 Mart’a saat 11.45’te görülmesine hükmetti. (MEDYA SERVİSİ)

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