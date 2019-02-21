Başka iş yapmaya zorlanan engelli işçi yaşamını yitirdi

Uğur ZENGİN

İstanbul

Barsan Global Lojistik firmasında kalp pili olduğu için engelli kadrosunda çalışan işçi İrfan Tözün, görevi dışında bir iş yapmaya zorlandı. Tözün, 3 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul Barsan Global Lojistik firmasında engelli kadrosunda çalışan kalp hastası İrfan Tözün, işyerine bant yapmak için gelen taşeron firmanın işçi sayısının yeterli olmadığı gerekçesiyle, taşeron firmanın işini yapmakla görevlendirildi. Görevi olmamasına rağmen verilen işi yapmaya çalışan Tözün, işi yaparken 3 metre yüksekten düştü ve hayatını kaybetti. 45 yaşındaki Tözün 2 çocuk babasıydı.

İrfan Tözün’ün oğlu Önder Tözün, polise verdiği ifadede şunları söyledi: “İşyerinde yaklaşık 2.5 yıldır çalışmaktaydı. 14 Şubat 2019 günü saat 10.00-11.00 sıralarında işyerinde geçirdiği kaza sonrası ağır yaralanarak Marmara Devlet Hastanesine kaldırıldı. 19 Şubat 2019 günü 23.00 sıralarında da kazadan dolayı vefat etti. Babamın engelli raporu olduğu ve bu işyerinde engelli kadrosunda çalıştığını bilirim. Bu işyerinde daha önceden ben de taşeron firmaya bağlı olarak çalıştım. Bu işyerindeki işçiler çalışma saatlerine uygun çalıştırılmıyor. İş yoğunluğuna göre bazen 16 saat çalıştırılıp bazen de iş olmadığı için çalışanlara izin veriliyor.”

"ÇALIŞAN SAYISI AZ OLDUĞU İÇİN"

“Bu işyerine Yön Fortif isimli işyeri rampa yapmak için gelmiş. Gelen firma çalışanı az olduğu için işyeri sorumlusu görevi olmadığı halde babamı bu işe göndererek kazaya sebebiyet vermiş. Babamın başına gelen olayda düştüğü yerde kamera kayıtlarının alınıp incelenmesini ve babamın yanında kimler var ise ifadelerinin alınmasını istiyorum. Babamın olay yerinde düştükten sonra üzerinde herhangi bir iş güvenlik giysisi yokmuş. Düştüğü yerde herhangi bir uyarı levhası veya ikaz edici bir bant ile çevrilmemiştir.”

"KALBİNDE PİL VARDI"

“Babam engelli olduğu için bu görevde çalıştırılmaması gerekmektedir. Babamın başına gelen bu iş kazasında işyeri sahibi, babamı bu işe gönderen görevli ve iş güvenliği uzmanının asıl kusurları vardır. Bundan dolayı da işyeri sahibinden, babamdan sorumlu olan müdürden ve iş güveliği uzmanından davacı ve şikayetçiyim.”